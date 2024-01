¿Por qué Junior le tiene las puertas cerradas a Teófilo Gutiérrez?

La última novela del fútbol colombiano la protagoniza Teófilo Gutiérrez y Junior de Barranquilla. El martes, el club emitió un comunicado asegurando que los rumores de un presunto regreso del ídolo rojiblanco son falsos y que la junta directiva nunca ha considerado ficharlo para este periodo de transferencias.

El lunes se había conocido que, supuestamente, Junior estaba en negociaciones con 'Teo' hace varios días y que le pasaron una oferta formal para regresar al 'tiburón' por cinco meses y así cumplir su sueño de retirarse en el equipo de su corazón. En consecuencia, el elenco barranquillero desmintió rotundamente esa información y aseguró que dentro de su plan de contrataciones nunca figuró el nombre de Gutiérrez.

Y es que a pesar de tener 38 años, Teófilo conserva gran parte de su calidad intacta. El pasado semestre se ganó la titularidad en Deportivo Cali con mucho pulso y fue el eje de juego que llevó al equipo a clasificar a los cuadrangulares semifinales. De hecho, su salida del 'azucarero' se dio más por cuestiones económicas que deportivas.

Pero esta no es la única vez que 'Teo', sin éxito, intenta regresar a Junior tras su última etapa. Cuando salió del Cali en 2022 o hace seis meses cuando dejó Bucaramanga, tocó la puerta de la poderosa familia Char, pero siempre se encontró con la misma respuesta: un rotundo no. ¿Por qué a pesar de ser ídolo no se ha dado el regreso del 'perfume'?.

¿Por qué Teófilo Gutiérrez tiene la puerta cerrada en Junior?

Nadie puede negar el enorme futbolista que es Teófilo Gutiérrez y que aún con 38 años marca una buena diferencia en el fútbol colombiano. Eso no se discute y es que en Junior lo saben muy bien, por eso su portazo no se debe a cuestiones deportivas, sino personales. La relación, y con razón, se fracturó durante la última etapa del jugador en el club y es muy difícil de encontrar una reconciliación, al menos en el corto plazo.

En 2020, Junior cayó eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos del modesto Coquimbo Unido de Chile. El juego de vuelta se disputó en suelo 'austral', pero, en principio, el plantel 'tiburón' se había negado a viajar por los riesgos de salud que habían en ese momento por la pandemia del Covid-19, pero sobre todo porque los directivos tenían una deuda con los jugadores por premios acordados.

Antonio Char, uno de los hijos de Fuad Char y entonces presidente de Junior, se acercó al aeropuerto antes del viaje para hablar con la plantilla, y según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet en ese momento, "el trato que le dieron no fue el mejor. De hecho, Teófilo Gutiérrez lo ridiculizó delante del resto de futbolistas".

Al regreso del equipo a Barranquilla, fue el propio Fuad Char el que se dirigió a la sede deportiva para explicar los motivos de la demora en el pago de los premios y así recomponer la relación con los jugadores, pero tras una fuerte discusión, Teófilo le jaló el brazo de manera brusca y ahí se rompió todo.

"Después de dar el mensaje, hubo un irrespeto físico de Teófilo Gutiérrez a un señor de 83 años, don Fuad, que después de hacer su propuesta, se fue girando y ‘Teo’ lo jalonó de un brazo. Ahí se acabó absolutamente todo. No le dieron el gusto de cancelarle el contrato porque el jugador esperaba que se lo pagaran todo. Lo dejaron cumpliéndolo, pero jugando poco", explicó Hernández Bonnet hace un tiempo.

A pesar de los varios intentos de 'Teo' de regresar a Junior, esas dos faltas de respecto ante los dueños del club le cerraron completamente la puerta para cumplir su deseo de retirarse vistiendo los colores rojiblancos, y así pida perdón una y otra vez, la relación parece imposible de recomponerse.