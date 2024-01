Se acaba la novela: Edgar Guerra se va de Millonarios rumbo al exterior

En Millonarios parecía que el ambiente era de tranquilidad y armonía tras el título de la Superliga hace una semana contra Junior de Barranquilla, pero la paz se terminó rápido al conocerse una fuerte tensión dentro del equipo alrededor de Edgar Guerra.

El extremo no fue tenido en cuenta para el partido del fin de semana contra Bucaramanga por un conflicto contractual. Su vínculo con el club vence en junio, no ha querido renovarlo y tuvo actitudes reprochables durante la semana pasada en los entrenamientos y que no cayeron bien en Alberto Gamero.

Las posturas se pusieron más firmes de lado y lado entre lunes y martes. Millonarios no cedió ante la presión del jugador de hacerle una renovación por un salario cuatro veces mayor al que gana actualmente y el jugador tampoco aceptó acercar posturas con el club y le hizo saber a las directivas que su único deseo era salir libre a mitad de año.

La intención de Guerra de no renovar se debe a una oferta de un equipo de la segunda división de España, pues al quedarle seis meses de contrato, desde ya puede firmar con cualquier equipo como agente libre. Pero en el 'embajador' se resignaron a perder al jugador sin ningún costo y apareció una oferta del exterior para llevárselo ahora mismo a cambio de dinero.

Edgar Guerra se va de Millonarios rumbo a México

De acuerdo a Julián Capera, periodista de ESPN, Millonarios llegó a un acuerdo con León de México para transferir a Edgar Guerra. El elenco de 'las esmeraldas' pagará un resarcimiento económico para rescindir el contrato del nacido en Becerril, quien viajará a suelo 'manito' en las próximas horas para cerrar el vínculo.

Edgar Guerra debutó profesionalmente a finales de 2020 con Millonarios a los 19 años y desde entonces registra 11 goles y una asistencia en 99 partidos disputados. En su etapa en el 'embajador' no pudo nunca consolidarse como titular y recién en este inicio de 2024 estaba teniendo grandes oportunidades ante la lesión de Daniel Cataño y la ausencia de Daniel Ruíz por su compromiso con la Selección Colombia sub-23 en el Preolímpico.

Siga leyendo: Millonarios recuperó dos fichajes claves para el juego contra Alianza FC