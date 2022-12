¿Por qué Pelé nunca ganó el Balón de Oro?

El Balón de Oro siempre se consideró como el máximo galardón individual al que un futbolista puede aspirar, sin embargo, hasta 1995 ningún jugador sudamericano era elegible para este reconocimiento por normativa de la organización. Esa es la única razón por la cual Edson Arantes do Nascimento​, Pelé, no contaba con este trofeo. A pesar de conquistar el planeta en tres ocasiones, su mayor deseo no se cumplió en su paso por las canchas.

Sin embargo, en la ceremonia del 2013, 36 años después de su retiro, la Fifa y France Football le hicieron reconocimiento al más grande de todos los tiempos y en un emotivo homenaje le entregaron aquello que le pertenecía.

El sueño al fin se cumplió

En su discurso, 'el rey' agradeció a Dios por permitirle jugar tantos años y aseguró que, aunque tenía trofeos, le faltaba el Balón de Oro.



“Tengo muchos trofeos, muchos premios, pero estaba celoso porque veía a estos chicos ganar el Balón de Oro y no tuve la oportunidad porque en ese tiempo no jugaba en Europa, no teníamos este premio para los sudamericanos y hoy, gracias a Dios, completo mi galería de trofeos”.

El Balón de Oro Honorífico fue el símbolo para devolverle a Pelé todo lo que hizo por el fútbol.

¿Cuántos Balón de Oro hubiera ganado Pelé?

Aunque en sus tiempos no existieron las redes sociales y Big Data, se determinó que sin la restricción de jugadores europeos, el brasileño hubiera ganado siete veces el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo en: 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 y 1970.

Y es que su corona nunca se puso en duda. Los récords, goles y la calidad de un futbolista, adelantado para su época, quedarán para la eternidad bajo la sonrisa de la ‘perla negra’.