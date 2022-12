¡Alto costo! Este es el precio en Colombia de la camiseta de Argentina con tres estrellas

La fiebre albiceleste sigue más encendida que nunca después de algunas semanas de consagrarse campeona en Catar 2022, por lo que con el anuncio oficial de la marca que viste al seleccionado argentino respecto al lanzamiento de la camiseta con tres estrellas, los aficionados congestionaron la página web y agotaron la indumentaria en pocos minutos.

La preventa de la camiseta de la selección argentina con la tercera estrella en el pecho se agotó a poco de iniciarse la venta online, mientras consumidores hicieron filas en vano por conseguirla en las tiendas del sponsor oficial, constató la AFP.

"Me levanté temprano, madrugué y me pedí vacaciones en el laburo (trabajo) para poder comprar la camiseta, la de las tres estrellas, pero al parecer no está disponible, nos mintieron", dijo a la AFP Franco Vastalegna.

El joven de 20 años hizo una paciente fila frente a un local de un centro comercial de Buenos Aires, pero se fue decepcionado y con las manos vacías igual que otro casi centenar de clientes.

"Me parece un bajón porque tardar una semana en bordar una estrella es ridículo, por lo menos si veían que no llegaban las camisetas tendrían que haberlo comunicado antes", se quejó con fastidio.

En el sitio de venta online de la marca Adidas, responsable del producto, era requisito suscribirse para ingresar en la preventa, donde las camisetas se agotaron en unas horas.

🇦🇷🌟🌟🌟 En ARGENTINA ya pueden COMPRAR la CAMISETA con las TRES ESTRELLAS.



😳👕 Bueno, podían, porque se HAN AGOTADO en unas HORAS. pic.twitter.com/0pKc4AvyqL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 27, 2022

"En esta etapa inicial se agotó la primera tanda de camisetas disponibles, stock que estará siendo repuesto durante esta semana y a lo largo de las semanas siguientes, intensificando su disponibilidad durante los meses de enero y febrero, también en el e-com de Adidas Argentina", explicó la empresa en un comunicado, sin precisar la cantidad de casacas vendidas.

¿Cuánto vale la camiseta?

Cabe señalar que en las tiendas físicas la casaca todavía no está disponible, ni siquiera en Argentina, por lo que a Colombia demoraría en llegar algunos meses.

De acuerdo con el reporte, la camiseta de Lionel Messi con la tercera estrella conseguida en Catar tendría un valor de 23.000 pesos argentinos, lo que equivale a cerca de 620.000 pesos colombianos. El producto sólo es vendido vía online.