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Se agravó la crisis en Junior: hinchas vandalizaron carros de jugadores y sede deportiva

Hinchas de Junior vandalizaron la sede deportiva y los carros de varios jugadores tras los malos resultados en Liga BetPlay. Esto fue lo que ocurrió.

Se agravó la crisis en Junior: hinchas vandalizaron carros de jugadores y sede deportiva
Foto: Captura de pantalla y Junior

Sebastián Montañez

octubre 15 de 2026
12:46 p. m.
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La crisis deportiva del Junior de Barranquilla pasó de las críticas en las tribunas a los actos de vandalismo.

Este jueves 15 de octubre, un grupo de personas identificadas con prendas del equipo llegó hasta la sede deportiva Adelita de Char para expresar su inconformidad por los malos resultados.

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La situación terminó con daños en la fachada de las instalaciones y en los vehículos de algunos futbolistas, en medio de un ambiente de tensión por el presente del conjunto barranquillero.

El reciente empate como local frente al Deportivo Pereira aumentó el descontento de los aficionados, que ven cada vez más complicada la clasificación a los ocho mejores de la Liga BetPlay.

¿Qué pasó en la sede deportiva de Junior de Barranquilla?

De acuerdo con la información conocida, los manifestantes llegaron hasta las instalaciones del club para reclamarles a los jugadores por su rendimiento durante el campeonato.

Sin embargo, la protesta terminó en hechos de vandalismo que afectaron los automóviles de Guillermo Paiva y Jesús Rivas.

Uno de los vehículos fue rayado con la frase "Pongan huevos", escrita sobre el costado del conductor, desde el capó hasta el baúl.

Otro automóvil terminó salpicado con pintura roja y negra, mientras que la fachada de la sede también sufrió daños.

¿Cómo está Junior en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

El equipo dirigido por Sebastián Viera atraviesa una campaña complicada. Con apenas 11 puntos en 13 partidos, producto de dos victorias, cinco empates y seis derrotas, sus posibilidades de ingresar a los cuadrangulares son reducidas.

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La salida de Alfredo Arias y la llegada de Viera tampoco han conseguido cambiar el panorama deportivo.

Tras los incidentes, Junior rechazó los actos vandálicos y pidió respeto a sus seguidores. “La pasión por Junior nos une. La violencia nunca será el camino”, señaló el club en un comunicado.

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