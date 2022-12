“El mejor Mundial fue el de México 70”: periodista que ha cubierto 14 mundiales

Nunca quiso ser futbolista. Sí comunicador. A los diez años, Jesús Vélez Banegas ya escribía para un periódico. Comenzó a plasmar letras sobre lo que más le apasiona: el deporte más popular del planeta, que conoció gracias a Denver, el equipo que formó su padre. Después se dedicó a observar balompié: a analizarlo, a reportearlo. Anotaba en un cuaderno los resultados de la Liga de España y los transmitía por radio.

Una maestra lo puso a pensar sobre su futuro y lo tenía claro: periodista. Y asistió, con 24 años, a su primer Mundial de fútbol, en México 1970. Aquella cita, en la que brilló la selección de Brasil, la considera la mejor, por ahora. “Reunió a la mayor cantidad de buenos jugadores del mundo, encabezados por Pelé”, le dijo Vélez a NoticiasRCN.com

Vélez Banegas trabaja para varios medios de Honduras en Catar 2022, el Mundial número 14 que cubre como periodista, razón por la que fue homenajeado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) y la FIFA. Es el cuarto comunicador con más Copas del Mundo, después de Enrique Macaya Márquez (17), de Argentina; Hartmut Scherzer (16), de Alemania; y Jorge Da Silveira (15), de Uruguay.

Jesús Vélez Banegas tiene ascendencia colombiana y visita continuamente el país cafetero, pues tiene muchos amigos allí. Desde el Medio Oriente habla de Bogotá y Cali, a donde lo invitaron a pasar las fiestas de fin de año.

Sobre si irá al que sería su Mundial número 15, concluyó: “Primero pasa por Catar, que llegue la final del 18 de diciembre. He tenido como costumbre que a partir de la finalización del campeonato comienzo a planificar el siguiente. Entonces, si Dios me da la oportunidad, no está de más. Siempre mantengo el criterio de que la edad está en la cédula, y en la mente uno tiene que ser siempre joven. Eso me ha dado mucha vitalidad y esperanza de vida. A mis 76 años me siento muy bien todavía”.

Por: @SebasArenas10

