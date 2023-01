Muestran por primera vez una tarjeta blanca en el fútbol: ¿qué significa?

El deporte más visto en el mundo da de qué hablar día tras día y este lunes un hecho bastante curioso, y que muchos aficionados no conocían, se registró por primera vez en la historia en un partido oficial. La árbitra Catarina Campos fue la encargada de mostrar una tarjeta blanca en medio de un juego entre Benfica y Sporting de Portugal.

En Europa el fútbol femenino cada vez tiene más fuerza y los hechos que se presentan en algunos partidos son para registrarlos. Este lunes el clásico portugués femenino entre Benfica y Sporting de Lisboa dejó varias cosas interesantes aparte de la goleada que propinó el equipo visitante.

El encuentro que el Benfica acabó ganando 0-5 al Sporting de Portugal en la Taça de Portugal Feminina pasará a la historia y no precisamente por la goleada de los visitantes, sino porque por primera vez una árbitra central mostró la tarjeta blanca.

Desde 1970 se ha podido ver cómo los árbitros usan las tarjetas rojas y amarillas en los diferentes encuentros. Las amarillas como un condicionante para que el resto del partido el jugador o técnico bajen un poco la adrenalina y las rojas para enviarlos a las duchas por alguna situación perjudicial para el deporte.

Sin embargo, este 23 de enero se mostró por primera vez la tarjeta blanca en un partido. ¿Qué significa?

Sobre el minuto 44’ del primer tiempo del Sporting vs. Benfica femenino, la árbitra sacó una tarjeta blanca a los médicos de ambos equipos y la afición presente en el estadio los aplaudió en señal de respeto.

CARTÃO BRANCO NO DÉRBI! ⬜👏



As equipas médicas do Benfica e do Sporting receberam cartão branco por assistirem um adepto que se sentiu mal na bancada.#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/zTfvwiZFO0