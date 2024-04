Abogado de la familia Arrieta muestra preocupación por irregularidades en juicio contra Daniel Sancho

Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia Arrieta en el caso contra Daniel Sancho, ha denunciado presuntas irregularidades la diligencia judicial que se adelantan contra el español por el presunto asesinato y descuartizamiento del cirujano plástico Edwin Arrieta.

“No estamos escuchando la voz de las autoridades colombianas. Estamos encontrándonos con ciertas cuestiones que no nos están gustando, incertidumbre para no utilizar la palabra, sospechas. Yo creo que el pueblo colombiano, desde el rigor y el análisis de la prueba, tiene que apoyar a la familia Arrieta y mostrarle a Tailandia están en el centro de la opinión pública”, aseguró Ospina, quien además pidió apoyo público y en redes sociales para la familia que él representa.

¿Qué es lo que preocupa a la familia de Edwin Arrieta en el juicio contra Daniel Sancho?

El apoderado de la familia Arrieta asegura que la preocupación viene de un cambio abrupto en la posición de la justicia tailandesa en cuanto a la tipificación del delito.

“No entendemos ese supuesto cambio off the record, por ponerle un nombre, de que ya no encuentras en la Fiscalía ese aparente asesinato con premeditación y esto nos preocupa porque es un cambio que no viene motivado de un análisis de la prueba”, aseguró Juan Ospina.

Vale la pena aclarar que la Fiscalía de Tailandia, país en el que sucedió el homicidio, había pedido inicialmente la pena de muerte contra el joven español de 30 años que enfrenta tres cargos: homicidio premeditado, ocultamiento de cuerpo y destrucción de documento de identidad, este último por, presuntamente, haber destruido el pasaporte del cirujano colombiano de 44 años.

Si bien en un inicio Sancho habría admitido la culpabilidad en el homicidio, el joven influencer español se retractó de dicha afirmación en noviembre del año pasado durante una visita judicial.

Inició el juicio contra Daniel Sancho, acusado por el asesinato de Edwin Arrieta

El pasado 9 de abril inició el juicio contra el español en un tribunal de la isla Koh Samui. Allí, Sancho, hijo de un popular actor español, enfrenta los delitos del homicidio premeditado y desmembramiento del cirujano, su pareja sexual, que habría sucedido el 2 de agosto de 2023 en la mencionada isla de la nación asiática.

Aprichat Srinuel, abogado de Sancho, pretende alegar que el homicidio de Arrieta se habría dado durante una pelea entre la pareja en la que el español habría actuado en defensa propia.

El proceso judicial se llevará a cabo en completo hermetismo, por lo que medios de comunicación no podrán entrar al tribunal donde se lleva a cabo la diligencia.