¿Rafa Benítez se reencontrará con James en Sao Paulo? RCN conoció estado de la negociación

La noticia del día en Brasil es la salida de Thiago Carpini de Sao Paulo luego de la seguidilla de malos resultados a pesar de haber sido campeón de la Supercopa en febrero pasado contra Palmeiras. La derrota del miércoles con Flamengo por el Brasileirao fue el detonante para que los directivos tomaran la decisión.

Pero los compromisos del equipo en la temporada no paran y eso apura la urgencia del club de conseguir un nuevo entrenador lo más pronto posible, pues la próxima semana se medirán con Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Rafa Benítez interesa en Sao Paulo

Con ese panorama, los primeros candidatos a reemplazar a Carpini no han tardado en salir a la luz. De momento, la versión más fuerte que se maneja desde suelo brasilero es Rafa Benítez. De acuerdo al periodista Gabriel Sá, el DT español es el principal apuntado por Sao Paulo y desde el fin de semana habrían comenzado las negociaciones.

La noticia ha generado mucho eco en Colombia por la muy latente posibilidad de que Benítez se reencuentre con James Rodríguez luego de las muy malas experiencias que vivieron juntos en Real Madrid y Everton.

Entorno de Rafa Benítez niega acuerdo con Sao Paulo

Sin embargo, las negociaciones no estarían tan adelantadas como se ha reportado. Noticias RCN se contactó con una fuente muy cercana a Benítez, quien confesó que "que yo sepa, no hay nada".

El adiestrador y su cuerpo técnico están dispuestos a volver a dirigir después de haber dejado el Celta de Vigo hace un mes, pero aún no han recibido una oferta formal de Sao Paulo.

Rafa Benítez y James Rodríguez no tienen una buena relación y el colombiano tuvo que abandonar Real Madrid y Everton cuando coincidieron por decisión del español.

James Rodríguez recordó su relación con Rafa Benítez

De hecho, en diálogo exclusivo con Noticias RCN en mayo del año pasado, James reveló la relación con Benítez en Inglaterra después de haber compartido en el Madrid: "cuando él llegó al Everton me dijo que me fuera. Eso fue lo que pasó. Dijo 'tú ya tienes casi 30 años y yo buscó gente joven'. Yo venía de un año bueno en el club y no quería pelear. Por eso aún me quieren ahí".