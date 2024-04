De no creer: Rafa Benítez sería el entrenador de James Rodríguez en São Paulo

El miércoles pasado, São Paulo sufrió su segunda derrota al hilo en el Brasileirão y en la prensa brasileña se empezó a discutir la posible salida de Thiago Carpini del 'soberano'. Flamengo se impuso por 2-1 en el Estadio de Maracaná y deterioró el presente del equipo en el que milita James Rodríguez. Rafa Benítez podría convertirse en el nuevo entrenador del volante cucuteño.

Carpini llegó al Morumbi para suceder a Dorival Júnior, quien recibió el llamado de la 'verdeamarela'. Después de disputar las primeras cuatro jornadas del Campeonato Paulista, afrontó su primera 'prueba de fuego': la Supercopa de Brasil. Después de empatar 0-0 en el tiempo reglamentario, São Paulo venció a Palmeiras por la vía de los penaltis (4-2) y dio la vuelta olímpica en el Mineirão.

El exDT de Juventude no pudo tener un mejor arranque; sin embargo, empezaron a llegar los malos resultados. El modesto Novorizontino los eliminó en cuartos de final del Paulistão y perdieron en su debut en la Copa Libertadores 2024 (2-0 vs. Talleres).

El sufrido triunfo contra Cobresal le dio un respiro en el Grupo B de la 'gloria eterna', pero sufrió derrotas consecutivas en la Serie A (1-2 vs. Fortaleza y 2-0 vs. 'Fla'). Así las cosas, su puesto en el banquillo del 'tricolor paulista' no estaría asegurado. "Esta especulación de quedarse, no quedarse, irse, no irse, lleva más de 30 días. Seguiré trabajando mientras sea el comandante", dijo Carpini, tras su caída en el Maracaná.

¿Qué se sabe de la llegada de Rafa Benítez a São Paulo?

"La directiva paulista inició el domingo las negociaciones por Rafa Benítez, tras consultar a Giuliano Bertolucci. Al entrenador español le gusta el proyecto y hay optimismo de que llegue a buen puerto. Reunión en las próximas horas", señaló el periodista Gabriel Sá en su cuenta de 'X'.

"Si la directiva ha estado hablando con otros nombres o no, no lo sé, quiero creer que no porque siempre hemos tenido una relación muy respetuosa por ambas partes. Entonces lo veo como una especulación", agregó Carpini.

James Rodríguez se volvería a ver las caras con Rafa Benítez

Rodríguez Rubio ha tenido varios desencuentros con el entrenador español. Todo empezó cuando Benítez llegó al Real Madrid, el 3 de junio de 2015 para reemplazar a Carlo Ancelotti. El volante de la Selección Colombia perdió protagonismo en el cuadro 'merengue' y nunca llegaron a entenderse.

El estratega madrileño quedó eliminado de la Copa del Rey por una alineación indebida contra el Cadiz, fue goleado por el Barcelona en el Santiago Bernabéu y no alcanzó a disputar los octavos de final de Champions League. Florentino Pérez lo reemplazó por Zinadine Zidane y lo demás es historia.

Lo mismo ocurrió en Everton. Rodríguez era titular con 'Carletto' y gozaba de un buen presente con los 'toffees'. El italiano volvió a la 'Casa Blanca' y Benítez llegó a Goodison Park.

"Yo le dije al gerente de Everton: en tres meses, este (Benítez) va a estar fuera. Yo algo de fútbol sé. Yo ya estuve con él y es jodido (...) y a los tres meses, fuera", dijo el jugador surgido en Envigado, tras su salida del club inglés.