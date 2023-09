Rafael Santos Borré tiene el objetivo claro en el Werder: “Quiero que la gente me recuerde”

Luego de tener sus primeros minutos con su nuevo equipo en Alemania, Rafael Santos Borré tuvo el primer contacto con los medios de comunicación como nuevo jugador de Werder Bremen, donde se mostró contento por tener un nuevo reto en su carrera deportiva y continuar en la Bundesliga, una liga en la que ha tenido buenos resultados.

“Estoy feliz de estar aquí, ya he podido disfrutar del estadio y del ambiente (vio la goleada 4-0 sobre Mainz 05 antes de la fecha FIFA). También me gusta mucho la ciudad, aunque todavía no he podido ver mucho. Todo es muy familiar”, agregó el delantero de la Selección Colombia.

Además, dejó claro la razón por la que tomó la decisión de vestir los colores del Werder en Alemania y no inclinarse las ofertas que tenía en España, dejando claro que es importante pertenecer en una liga que no le costó tanto adaptarse.

“Se decidió el último día, también había otras opciones, algunas de España, por ejemplo. Quería jugar en un nuevo club y me alegro de que fuera el Werder, porque aquí espero un mayor desarrollo. Para mí fue muy crucial permanecer en la Bundesliga, porque en otra liga me habría llevado más tiempo adaptarme. Pero quiero ayudar al equipo rápidamente”, añadió el Rafael Santo Borré.

Por otro lado, afirmó que tiene un gran reto en el equipo alemán, puesto que tendrá que borrar la huella que dejó Niclas Füllkrug, quien salió rumbo al Borussia Dortmund, gracias a sus grandes actuaciones con el Werder.

“Me gusta la presión. Seguir estos pasos es un gran incentivo para mí. Yo también quiero llegar a ese nivel. Pero quiero seguir mi propio camino aquí y hacerme un nombre para que la gente también me recuerde”, añadió el barranquillero.

¿Por qué el número 19 en su dorsal?

Por último, el delantero de la Selección Colombia habló sobre el número 19, el cual lo ha acompañado en varios equipos de su carrera deportiva y en el que conquistó la ‘Gloria Eterna’ con la casaca de River Plate.

“Ese fue mi número desde el principio, incluso en mi juventud, y para mí está asociado con varios títulos ganados. Por eso, también estuve feliz de usarlo en el Werder”, finalizó el jugador de la Selección Colombia.