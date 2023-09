Revelan charla del entrenador de Patriotas y Santiago Córdoba, tras su rifirrafe en La Independencia

El pasado martes, Patriotas recibió a Orsomarso en La Independencia, para disputar la fecha 12 de la Segunda División. Los 'lanceros' se impusieron por 1-0, gracias a un solitario gol de Santiago Córdoba, quien instantes después de su festejo fue sustituido por el entrenador español Jonathan Risueño, quien había advertido a sus jugadores de que serían sustituidos por hacer "una de más".

Después del gol, Córdoba miró al banco y gritó "sácame ahora". El estratega ibérico mantuvo su posición inicial, pues el cambio ya estaba planeado. El atacante caleño, de 26 años, se quitó la camiseta, le pegó a las vallas y se fue al camerino.

Para sorpresa de todos, Risueño y Córdoba asistieron juntos a la rueda de prensa. El timonel europeo hizo esto para limar asperezas y demostrar que el malentendido se quedó en el terreno de juego. "En cuanto al cambio de Córdoba, son cosas que pasan en el manejo de jugador-entrenador. No nos hemos puesto de acuerdo en una indicación técnica mía, estábamos los dos calientes durante el juego. Ha hecho el gol, ha salido; ahora está aquí conmigo y todo bien", empezó diciendo el exentrenador de Bogotá FC.

¿Qué dijo Santiago Córdoba, jugador de Patriotas tras el incidente contra Orsomarso?

"Contento por la victoria, porque nos mete a los 'ocho' y la estábamos buscando. Creo que fue un malentendido en el campo, no hay nada personal con el 'profe', porque desde que llegó hemos tenido una muy buena relación. Creo que fue un momento de calentura y pues el 'profe' tomó su decisión. Yo salí molesto porque obviamente nadie quiere que lo saquen, no me gusta ni salir un minuto. Lo importante fue que el equipo ganó y estamos ahí en la pelea", señaló el exdelantero de Marathón y Club Juan Aurich.

La buena relación entre Jonathan Risueño y Santiago Córdoba

"Realmente, Córdoba es nuestro goleador, es el máximo goleador del primer semestre. Desde que yo he llegado lleva ya cinco goles. Va a batir los récords del primer semestre, se va a plantar en 15-16 goles en la B. Yo estoy seguro que el año que viene va a jugar en Primera División, se lo digo a él a diario. Tenemos muy buena relación, hablamos mucho, es de las personas con las que tengo muchísimo 'feeling'. Yo no me quiero comparar, Dios me libre, con (Pep) Guardiola, quien le exigió a (Erling) Haaland y lo sacó de un encuentro; yo también tengo que exigir a Córdoba para que sea mejor. Tiene una edad muy joven y un potencial muy grande. Creo que como entrenador, si un jugador hace algún aspaviento al DT y él lo deja pasar, al día siguiente lo hará otro y a la semana siguiente otro. Al final, ese grupo no va a ser un grupo ganador. Lo de hoy (martes) es un aprendizaje, es una persona humilde y trabajadora", concluyó el DT nacido en Alborache, Valencia.

