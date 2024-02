Amigo de James detalló 'pelea' con Sao Paulo: "Entrena bien, no le falta el respeto a nadie"

Pasan los días y crece el drama entorno a James Rodríguez. Su salida de Sao Paulo no se ha dado y todo por cuestiones económicas. Noticias RCN conoció hace una semana que una de las razones del colombiano para querer marcharse es una deuda que el club tiene con él.

El monto no sería cualquier cosa, todo lo contrario, se trataría de una suma importante y ahí estaría el problema. Sao Paulo quiere negociar, pero James está firme en que le paguen todo lo pactado y esa es la única manera para poder rescindir el contrato y separar caminos.

"Tiene que ser realista": aterrizan a James por su pelea con San Paulo

Mientras eso sucede, el cucuteño se entrena de manera normal con el equipo, pero no hace parte de los trabajos tácticos ni de fútbol bajo las ordenes del entrenador Thiago Carpini. De hecho, Rafinha, capitán de Sao Paulo y amigo personal de James desde que jugaron juntos en Bayern Múnich, habló de la situación del volante zurdo y elogió su disposición en los entrenamientos a pesar de no ser parte para los partidos y de que su salida es cuestión de días.

"Tiene que ser realista. Es un grande, en su posición es dominante, uno de los mejores que hay. Pero para que funcione tiene que ser como lo hacen los chicos en Colombia para él... Entrena bien, es muy profesional. Tanto es así que ahora en São Paulo , que no participó de esos juegos, nadie frunce el ceño. Entrena, no se queja, independientemente de la situación no causa problemas, no pone mala cara... Esa es la diferencia", destacó el experimentado lateral derecho en diálogo con TNT Sports Brasil.

"Por mucho que tenga problemas con el club, de los que no me corresponde hablar, pero es un profesional. El chico no juega, pero mantiene su carácter, entrena bien, no llega tarde, no falta el respeto a nadie, participa en las situaciones. Pero claro, jugar es difícil. ¿Cómo vas a sacar a un jugador de ahí para beneficiar a James en el juego? Difícil. Es malo porque todo el mundo quiere un chico de su calidad", añadió.

Rafinha detalló la pelea de James con Sao Paulo

El cortocircuito entre James y Sao Paulo se dio tras la final de la Supercopa de Brasil contra Palmeiras hace semana y media. El colombiano se negó a viajar a Belo Horizonte con el resto de la delegación del equipo, incluidos lesionados, y ahí los directivos estallaron de enojo. La decisión del colombiano se dio por su molestia de no ser tenido en cuenta para jugar a pensar de considerarse en condiciones para estar, y por los salarios que le deben.

Al respecto, Rafinha reveló que, como capitán, trató de convencer a Rodríguez de viajar, pero que ya había acordado junto con la directiva no hacerlo y que no pudo hacer marcha atrás.

"Todos los que estaban allí fueron. Pero primero habló con la gente de São Paulo . Le dije: 'hombre, dale, no cuesta nada, mañana vuelves'. Pero ya lo habían discutido entre ellos mucho antes de la final. Hablaron, explicaron, pero por supuesto queríamos que él estuviera allí. Hablo desde el corazón, no porque sea el capitán. Porque es bueno, es definitivo, todos quieren estar en el barco, todos quieren participar, por supuesto que es una presencia importante. Todos los que resultaron heridos lo fueron. Pero también sabrás por lo que está pasando este tipo. Yo soy de esa opinión, ojalá estuviera ahí", contó.

Y continuó "cualquiera que no entienda dirá que está bromeando. Le pedí que fuera, todo el mundo lo sabe. Dijo que ya lo había resuelto con el club. Todos tienen que estar presentes en un momento como este. Es el papel que tenemos que desempeñar. Qué difícil llegar a una final. Es un momento especial, todos somos parte de él. Queremos algo, pero no sabemos qué está pasando".