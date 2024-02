Referente de Sao Paulo se despacha contra James: "El mayor error de la historia del club"

La situación de James Rodríguez es preocupante y con mucha incertidumbre. Hace una semana, en Brasil, Globo Esporte informó que el colombiano saldrá de Sao Paulo por recisión de contrato, pero todavía no hay confirmación oficial.

La relación entre el jugador y el club brasilero se rompió. Por el lado del cucuteño, se sintió irrespetado por no contar con muchas oportunidades por el cuerpo técnico y tampoco pudo encajar de lleno en el vestuario del equipo, y por el otro lado, los directivos de Sao Paulo no le perdonan la falta de compromiso a James por no haber querido viajar a Belo Horizonte para la final de la Supercopa contra Palmeiras.

Aunque en Brasil dan por hecho que Rodríguez no continuará, todavía no hay una confirmación oficial. De momento, el colombiano sigue entrenándose con el equipo, pero no se sabe si lo hace a la par de sus compañeros o de manera diferenciada.

Mientras se definen detalles para rescindir oficialmente el contrato, James es blanco de críticas, durísimas críticas, de parte de un referente de Sao Paulo. Esta vez fue Neto, exmediocampista y campeón del Brasileirao con el club en 1987, se despachó con toda por la postura que tomó el '10' de la Selección Colombia.

Referente de Sao Paulo se despachó con todo contra James Rodríguez

En el programa deportivo de televisión Os Donos da Bola, Neto comenzó con su dura intervención asegurando que James es "el mayor error de la historia de Sao Paulo en materia de contratación".

Y continuó demeritando al colombiano: "Es un jugadorcito mediocre. Hizo un gran Mundial y todos lo consideran un jugador estrella. No limpia mis botas, las de Djalminha, las de Alex, las de Zenon. Es una pena que haya vestido la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo".

Es que la verdad, el balance de James Rodríguez en Sao Paulo es muy pobre y más con todas las expectativas que generó su fichaje. En apenas seis meses jugó 14 partidos en los que anotó un gol y repartió tres asistencias.