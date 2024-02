¿Por qué James sigue entrenando con Sao Paulo? Desde Brasil acaban con los rumores

James Rodríguez parece estar a simples detalles de confirmar su salida de Sao Paulo después de una temporada en la que no pudo brillar de la manera esperada, pero por el momento el colombiano sigue haciendo ruido día tras día en el fútbol brasileño, donde se preguntan por qué el cucuteño se sigue entrenando con el plantel.

Después de no haber sido convocado por su entrenador para la disputa de la Supercopa de Brasil, el goleador del Mundial 2014 decidió no acompañar al plantel a Belo Horizonte donde celebraron un título más para la institución y este detalle no gustó mucho a los aficionados del equipo.

A partir de ese gesto, parece que se rompió por completo la relación entre James Rodríguez y las directivas del club paulista por lo que inmediatamente el futbolista habló con su representante para buscar una salida.

James se sigue entrenando con Sao Paulo

A pesar de las molestias de ambas partes, James Rodríguez continúa entrenándose con todo el plantel y en Brasil los aficionados se empiezan a preguntar sobre si el colombiano se quedará en el club, pues él mismo sigue compartiendo imágenes en sus redes sociales respecto a las prácticas.

Acerca de la situación del colombiano, el reconocido periodista brasileño Gabriel Sá reveló detalles de lo que han sido los últimos días de James en Brasil y aseguró que el pedido de marcharse del club fue del futbolista.

Sobre James Rodríguez: o pedido de rescisão partiu do jogador. Ele foi categórico em passar ao clube que não tem mais interesse em jogar no São Paulo. Agora as partes tentam chegar a um entendimento de valores de rescisão, mas já está decidido que não fica. Ele vai seguir… pic.twitter.com/iZ2ZY55ufG — Gabriel Sá (@OGabrielSa) February 14, 2024

“Sobre James Rodríguez: el pedido de rescisión vino del jugador. Fue categórico en su traslado al club que ya no está interesado en jugar en el São Paulo. Ahora las partes están tratando de llegar a un acuerdo sobre los valores de rescisión, pero ya se ha decidido que no durará. Seguirá entrenando en el club por motivos de seguridad jurídica”, señaló inicialmente.

¿A dónde iría James Rodríguez?

Ante su inminente salida, la cual es cuestión de tiempo, James y su equipo de representantes buscan en el mercado ligas que todavía puedan recibirlo con la temporada iniciada, por lo que desde Brasil señalan que el cucuteño aterrizaría en la MLS estadounidense.

“El staff de James NO tiene prisa por definir su futuro, que debe ser en Estados Unidos. La ventana está lejos de cerrarse, analiza propuestas y mantiene su forma en São Paulo. Si quieren que se vaya lo antes posible, tendrán que ceder en el despido. Mientras tanto, se entrena en Barra Funda”, agregó Sá.

De esta manera, el colombiano llegaría a una liga poderosa económicamente, pero que en cuanto a nivel futbolístico deja mucho que desear. Sin embargo, James continúa moviéndose en el mercado para encontrar su mejor opción.