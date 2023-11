Reconocido jugador fue golpeado en el Atanasio por apoyar a su hermano, central de Millonarios

La final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y Millonarios ha dejado un montón de sensaciones. Por un lado alegría y euforia, y por el otro, impotencia y rabia por haber dejado escapar un título que se tenía prácticamente en el bolsillo.

Pero lo que sí no puede tolerarse son los actos de violencia por el hecho de tener preferencias contrarias en el fútbol. Lo que parecía una fiesta tremenda en Medellín por el marco de una final entre la más grande rivalidad en el FPC, y por la posterior consagración de Nacional, terminó siendo empañada por un capítulo violento.

Ray Vengas fue golpeado por barras de Nacional

En redes sociales, el reconocido jugador Ray Vanegas, denunció que fue amedrentado e incluso golpeado de gravedad por parte de barras del elenco 'verdolaga'. El delantero estaba en el Atanasio Girardot para visitar y apoyar a su hermano Óscar, defensor de Millonarios.

Por fortuna, la Policía se dio cuenta de la intimidación y alcanzó a intervenir para que no pasara a mayores, pero el propio futbolista asegura haber temido por su vida puesto que los barras lo amenazaron con navajas en mano.

"Fui apoyar a mi hermano en la final Nacional vs. Millonarios. Saliendo del estadio, cinco hinchas o no se cómo se les llama a esos desadaptados me acorralaron, me golpearon en la cara y en las costillas, casi me linchan. Tenían hasta navajas con las cuales me amenazaron, y ante esto, le tocó intervenir a la policía", reveló.

De momento no se tienen más detalles de lo acontecido con Ray Vanegas, pero la buena noticia dentro de todo este susto es que el asunto quedó en eso, en un susto por el que nadie debería pasar en el marco de un partido de fútbol, y mucho menos los familiares de un jugador, que lo único que hacen es apoyar a que sus seres queridos alcancen sus sueños.