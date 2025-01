Rayo Vallecano fue goleado y sufrió dura eliminación: ¿Extrañan a James Rodríguez?

Este jueves 16 de enero, Rayo Vallecano visitó a Real Sociedad para disputar un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey 2024/25. Los comandados por Iñigo Pérez, quienes estaban ilusionado con darle el primer título en Primera División a la escuadra 'franjirroja', tendrán que esperar pues fueron superados por 2-1. Entretanto, James Rodríguez se prepara para disputar el Mundial de Clubes con León.

Pérez y compañía tenían el objetivo de dar el 'golpe' en el Estadio de Anoeta, después de una complicado emparejamiento en el sorteo. Sin embargo, las cosas no le salieron al entrenador español quien recientemente habló del capitán de la Selección Colombia. “Evidentemente cuando viene un jugador, que acaba de ser el mejor de la Copa América, y se marcha a los pocos meses, por supuesto que hago autocrítica y tendré un debe sobre por qué no he sido capaz de sacar su máximo potencial", señaló.

Los comandados por Imanol Alguacil se pusieron al frente gracias a un gol de Mikel Oyarzabal al minuto 23', luego de una asistencia de Takefusa Kubo. Al 45+1', Jon Ander Olasagasti amplió la ventaja tras vencer el arco custodiado por Daniel Cárdenas. El 'matagigantes' no se dio por vencido y descontó instantes antes de que finalizara el primer tiempo. Al 45+7', Óscar Trejo se encargó de cobrar un penalti y le ganó el duelo a Álex Remiro para establecer el 2-1 parcial.

Real Sociedad le propinó una goleada a Rayo Vallecano

En el segundo tiempo, los dos veces campeones de la Copa del Rey (1987 y 2020) mostraron su superioridad y liquidaron el compromiso. Al 63' volvió a anotar el cuadro local; sin embargo, el VAR anuló el gol por un fuera de lugar de Oyarzabal. Al 77' fue expulsado Alfonso Espino y dos minutos después llegó la anotación de Sergio Gómez para establecer el 3-1.

Así las cosas, Rayo ahora se concentrará en mantener la categoría.

Real Sociedad 3 vs. Rayo Vallecano 1: vea los goles