Entre leyendas, James Rodríguez escogió a su favorito: este es el futbolista que lo inspira

James Rodríguez, actual jugador del Club León y capitán de la Selección Colombia, volvió a generar conversación en las redes sociales, esta vez gracias a una dinámica de preguntas rápidas sobre fútbol.

Durante una entrevista, James deslumbró a sus seguidores al revelar detalles sobre sus preferencias personales en el deporte.

La dinámica consistió en comparar a figuras legendarias y estrellas actuales del fútbol, eligiendo a uno de ellos en cada ronda.

Aunque sus respuestas destacaron por la sinceridad y seguridad, la selección del jugador favorito de James fue lo que más llamó la atención y desató un sinfín de debates entre los fanáticos.

La elección destacada de James Rodríguez

Durante la entrevista, James enfrentó comparaciones entre varios astros del fútbol. En una de las rondas más comentadas, eligió a Neymar por encima de otros grandes como Zlatan Ibrahimović, Kaká e incluso el legendario arquero Iker Casillas.

Según el colombiano, Neymar posee un estilo único en el campo que lo hace destacar, calificándolo como un jugador extraordinario que cambia partidos.

Sin embargo, no todas las respuestas giraron en torno al astro brasileño. Cuando le pidieron elegir entre Andrea Pirlo y Neymar, James no ocultó su admiración por el mediocampista italiano, destacándolo como uno de los mejores en su posición. "Jugaba muy bien, me encantaba” señaló.

James Rodríguez se confesó en una entrevista dinámica

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las declaraciones de James Rodríguez. Muchos seguidores elogiaron su honestidad y su amplio conocimiento sobre el fútbol, mientras que otros mostraron sorpresa por algunas de sus selecciones.

El momento dejó en claro la admiración de James por jugadores con estilos técnicos y creativos como Andrea Pirlo y Neymar como sus referentes favoritos. Este hecho no solo alimenta la conversación en redes del colombiano, sino que refuerza la figura del futbolista como un amante del buen juego.