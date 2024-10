Luka Modric va por la marca del mítico Santillana en El Clásico: ¡Historia madridista!

Este sábado 26 de octubre, Real Madrid recibirá a Barcelona para disputar un duelo válido por la fecha 11 de LaLiga 2024/25. Carlo Ancelotti y compañía quieren hacer respetar la localía y sumar 'de a tres' para alcanzar al cuadro 'culé'. Luka Modric, capitán de los 'vikingos', tiene la ilusión de ver acción para alcanzar una marca del mítico Carlos Alonso González, mejor conocido como 'Santillana'.

Modric fue titular el martes pasado en la notable remontada (de 0-2 a 5-2) contra Borussia Dortmund por Champions League. El experimentado volante croata, quien hace poco se convirtió en el futbolista más longevo en jugar un partido con el Real Madrid (con 39 años y 40 días superó a Ferenc Puskás), quiere seguir sumando registros con el emblemático equipo ibérico.

El exjugador de Tottenham y Dinamo Zagreb ha enfrentado en 34 oportunidades a la institución 'blaugrana'. Tiene la misma cantidad de clásicos que Míchel González y está a un duelo de igualar a 'Santillana'. El mediocampista nacido en Zadar tiene un registro de 16 triunfos, tres empates y 13 caídas.

Jugadores con mayor cantidad de presencias en El Clásico

1. Sergio Busquets (F. C. Barcelona): 48.

2. Sergio Ramos (Real Madrid C. F.): 45.

2. Lionel Messi (F. C. Barcelona): 45.

4. Karim Benzema (Real Madrid C. F.): 43.

5. Paco Gento (Real Madrid C. F.): 42.

5. Manolo Sanchís (Real Madrid C. F.): 42.

5. Xavi Hernández (F. C. Barcelona): 42.

8. Gerard Piqué (F. C. Barcelona): 40.

9. Andrés Iniesta (F. C. Barcelona): 38.

10. Fernando Hierro (Real Madrid C. F.): 37.

10. Raúl González (Real Madrid C. F.): 37.

10. Iker Casillas (Real Madrid C. F.): 37.

13. Carlos Alonso 'Santillana' (Real Madrid C. F.): 35.

14. Míchel González (Real Madrid C.F.): 34.

14. Luka Modric (Real Madrid C.F.): 34.

Real Madrid vs. Barcelona: hora y dónde ver