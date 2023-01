Una regla 'anti-Dibu', la modificación que haría la Fifa en el reglamento

Las actuaciones del arquero argentino Emiliano Martínez durante el Mundial de Catar le dieron el título a su Selección contra Francia, pero también lo pusieron en el ojo del huracán por los ‘trucos’ que utilizó en la definición de penales contra Países Bajos y sobre todo contra Francia en la final.

Por esa razón, con información del periodista Martin Lipton, del medio británico The Sun, lo hecho por el ‘Dibu’ Martínez generó alertas para la Fifa y la IFAB, ente encargado de actualizar las reglas del mundo.

“Cambio importante en las reglas de penales para la próxima temporada”, afirmó el periodista inglés sobre las modificaciones que se realizarían y explicó las razones de esa decisión, donde afirmó que lo hecho por el argentino “irritaron a la IFAB”, la cual está avanzando en unas medidas para “restringir la interferencia de los porteros” en los penales y el impacto psicológicos sobre los lanzadores.

Los ‘trucos’ usados por Emiliano Martínez en los penales de Catar 2022

Además, el periodista inglés detalló todos los ‘trucos’ de desconcentración que usó el arquero argentino en las definiciones de penales contra Países Bajos y Francia y que sirven como estudio para poder implementar estos cambios.

Dejó caer la pelota cuando parecía listo para dárselo a Steven Berghuis.

Pateó la pelota a un lado y miró fijamente a Teun Koopmeiners.

Pateó la pelota que estaba en el punto penal cuando Luuk de Jong se acercaba para agarrarla.

Retrasó la ejecución de Kingsley Coman, incluida una protesta con el árbitro.

Sacó la pelota del punto cuando Aurelien Tchouameni se aprestaba a agarrarla y lo desconcentró con frases y palabras.

El accionar de Emiliano Martínez generó todo tipo de comentarios y el más reciente fue el de su colega y rival en la final, el arquero francés Hugo Lloris, quien afirmó que ““Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo. Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco”.