¿Sabia decisión? Jhon Durán rechazó a dos gigantes mundiales para ir al Aston Villa

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán se convirtió en nuevo jugador del Aston Villa de la Premier League. El jugador llegó procedente del Chicago Fire de Estados Unidos a cambio de 18 millones de euros.

Durán se encontraba concentrado con la Selección Colombia sub 20 para disputar el torneo Sudamericano de su categoría, pero debido a la necesidad de realizar los exámenes médicos de su fichaje, así como trámites de Visa de trabajo, se vio obligado a irse de Colombia rumbo a Inglaterra.

Algunos meses atrás, se conoció la posibilidad de que equipos europeos ficharan al colombiano, pero fue el conjunto de Unai Emery el que ganó la carrera.

Gigantes de la Premier querían a Durán

Y la carrera no fue cosa sencilla, puesto que según informó el Birmingham Mail, dos equipos grandes de la Premier League querían al jugador, y estos eran los dos gigantes del fútbol inglés: Liverpool y Manchester United.

El diario inglés señala que desde el Aston Villa conocían del interés que otros equipos por Jhon Jáder Durán, razón por la que decidieron doblar sus esfuerzos para traerlo al conjunto de Birmingham.

Unai Emery, técnico del Aston Villa, habló respecto al fichaje del colombiano, indicando que no fue fácil conseguirlo, pero reconoció la labor del club.

"No fue fácil. Cuando el club me habló de la posibilidad de ficharlo, vi unas películas de él, y hablé con él. Tenía muchas más opciones en Europa para jugar y no queríamos perder la oportunidad de traerlo aquí", dijo el entrenador.

Sumado a esto, un punto que pudo ser determinante en la llegada de Durán al Aston Villa fue el espacio que dejó la salida del delantero inglés Danny Ings, quien fue fichado por el West Ham. Ante esa salida, la necesidad de contar con otro delantero para rotar con Ollie Watkins, fue otro factor que influyó en la llegada del colombiano.