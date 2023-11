René Higuita dio detalles de lo que fue su relación con Pablo Escobar: “Yo quiero ser ese amigo”

René Higuita se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos que han tenido más polémica durante su vida, pues en diferentes oportunidades el exguardameta de la Selección Colombia estuvo envuelto en algunas acciones extradeportivas, haciendo que su nombre se relacionara con diferentes delincuentes colombianos.

Ante esta polémica y otros señalamientos, René Higuita tomó la decisión de contar su historia en un documental de Netflix, pero antes de que se lance ‘En Higuita: el camino del escorpión’, el antioqueño habló con el diario El Tiempo y reveló la relación que tuvo con Pablo Escobar, narcotraficante colombiano y fiel seguidor del exarquero de Atlético Nacional.

En primera instancia, René Higuita habló de la frase que lanzó en años anteriores, donde afirmaba ser amigos de Pablo Escobar, a lo que exarquero de la Selección Colombia contestó.

“Sí, yo se la dije a un periodista cuando salí de ver a Pablo Escobar en la cárcel de La Catedral, y en el momento en que todo eso pasaba, me decían: “¿René, usted por qué hace eso?”, “¿por qué hace aquello?”, y yo pienso y digo: ‘Dios mío, pero si se me arriman, me buscan, quieren conectar conmigo, pues yo quiero ser ese amigo, ese apoyo…’ Y yo le hablo de personas que han estado en el narcotráfico, en la guerrilla y otras cosas. El día de mañana, cuando uno no haga parte de este mundo, no puede ser que confundan a una persona respetuosa y humilde con alguien débil, tonto o huevón”, afirmó Higuita.

Además, se refirió del acontecimiento de la hija de Luis Carlos Molina, donde lastimosamente estuvo nueve meses en prisión por ser mediador para liberara a la mujer, lo que le trajo grandes consecuencias al antioqueño.

“Sí. En el documental habló ella por primera vez. Yo toco ese tema porque tengo la consciencia tranquila, porque si no es así se escucha muy poquito. Yo vivo tranquilo porque de juzgarme a ser una realidad hay mucha distancia. Mire, yo tengo que defenderme ahora porque todo ese tema de los noventa me ha costado lágrimas y a mi familia también… pero hoy en día yo miro a la gente a los ojos y muchos me dicen: ‘Usted es el amigo que necesitamos’, y yo eso no lo cambio por nada. Después, claro, hay una justicia, primero divina y otra que, si uno comete sus equivocaciones, tiene que pagar por ellas. ¿Pero por qué el amigo es el que debe juzgar? Mire, por ejemplo, el tema político de hoy”, aseguró René Higuita.

¿Cuándo se lanza el documental de René Higuita?

Según se ha dado a conocer, la plataforma de video tomó la decisión que este jueves 2 noviembre se lanzará al público el documental de Higuita, en el que se cuenta detalles de su vida y aclara todos los rumores que se dieron a conocer en años anteriores.

Ante este gran lanzamiento y lo que representa contar su vida, René Higuita cuenta la razón por la que tomó la decisión de realizar este documental y contar cosas que se ha callado durante varios años.

“Esta es una oportunidad única en mi vida. En las otras producciones que se han hecho sobre mí, el relato ha sido un 50/50: 50, que he contado yo, y 50 que cuentan los demás para atraer el público, muchas veces con morbo. Acá, a mis 57 años, soy yo contando toda mi vida al 100 por ciento, con las cosas buenas y de pronto algunas malas. Esa es la gran revelación del documental, que soy el que habla y lleva el hilo del cuento”, finalizó.