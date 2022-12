Revelan nuevos detalles sobre la salud de Pelé

Este martes 6 de diciembre se conoció un nuevo comunicado sobre la salud de Pelé, quien permanece hospitalizado en Sao Paulo desde el 29 de noviembre para una reevaluación de la quimioterapia por el cáncer de colón que padece. Estando en el centro médico, al exjugador se le diagnosticó una infección respiratoria.

El equipo médico aseguró que Edson Arantes do Nascimento evoluciona con "mejoría progresiva del estado general" y permanece con signos vitales estables, consciente y sin complicaciones.

A Pelé, de 82 años, en 2021 le fue extirpado un tumor del colon y ha estado recibiendo tratamiento hospitalario con regularidad. La tensión sobre su situación aumentó en los últimos días luego de versiones periodísticas que aseguraban que no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos". Sin embargo, la familia desmintió esa información asegurando que su salud no corre "riesgo" y previendo su regreso a casa una vez se mejore de una infección pulmonar, derivada de un contagio con covid-19.

"Está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa. No está diciendo adiós en el hospital", dijo su hija Kely Nascimento, en una entrevista con el canal Globo.

Selección de Brasil e hinchas rinden homenaje a Pelé

Luego de golear 4-1 a Corea del Sur y avanzar a cuartos de final del Mundial-2022. Los jugadores de la selección brasileña desplegaron una bandera que decía Pelé y que tenía una foto icónica de la leyenda festejando su gol ante Italia en la final del Mundial de México-1970.

Los fanáticos que asistieron al Estadio 974, también le rindieron homenaje en el minuto 10, número de camiseta que el único jugador tricampeón mundial de la historia lució en su exitosa carrera en el Santos, el Cosmos de Nueva York y la selección brasileña.

Sacaron una bandera que tenía su imagen con la camiseta de Santos y debajo una leyenda que decía en inglés "Pelé, Get well soon".

Otras estrellas del fútbol le rindieron homenaje desde el Mundial, como el francés Kylian Mbappé, que pidió en Twitter: "Pray for the King", con la mención "Pelé".

El fin de semana, en el gran paseo marítimo a lo largo de la bahía de Doha, decenas de drones dibujaron por la noche una camiseta con el 10 y el nombre de Pelé, acompañada del mensaje "Get well soon".