El mejor homenaje a Pelé: Neymar, 'Vini' y Richarlison dan catédra en Catar 2022

No se les pudo ocurrir un mejor homenaje para el 'Rei' Pelé: Neymar, Vinicius Jr y Richarlison brindaron un festival de fútbol ofensivo el lunes para golear 4-1 a Corea del Sur y avanzar a cuartos de final del Mundial 2022.

Anotaron un gol cada uno y entre los tres generaron un contragolpe espectacular para el cuarto tanto, obra de Lucas Paquetá, en el Estadio 974, en Doha.

Fue una maravillosa exposición en ataque del equipo de Tite que recordó al jogo bonito, ese cuya máxima expresión es representada por el '10 Eterno', Pelé.

Y tras el final, los jugadores de la Selecao desplegaron una bandera que decía Pelé y que tenía una foto icónica de la leyenda festejando su gol ante Italia en la final del Mundial de México-1970.

"Espero que se mejore lo más rápidamente posible, y que podamos reconfortarlo con la victoria y con la bandera que le dedicamos al final" del partido, afirmó Neymar.

Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, de 82 años, está hospitalizado desde el martes pasado en Sao Paulo para reevaluar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que le fue detectado en septiembre de 2021, según el parte médico.

La tensión sobre su situación aumentó en los últimos días luego de versiones periodísticas que aseguraban que no estaba respondiendo a la quimioterapia y recibía "cuidados paliativos".

Pero la familia de Pelé desmintió el domingo esa información asegurando que su salud no corre "riesgo" y previendo su regreso a casa una vez se mejore de una infección pulmonar, derivada de un contagio con covid-19.

'Vini' inicia el show

Vinicius Jr. fue el encargado de levantar el telón.

Iban siete minutos cuando el delantero del Real Madrid, de 22 años, recogió un centro de la muerte de Raphinha en el segundo palo y con toda tranquilidad definió con un remate cruzado y colocado.

Vini envió un "fuerte abrazo" a Pelé, tras el encuentro. "Necesita mucha fuerza de nosotros, y esta victoria va para él, para que pueda salir de esa situación y podamos ser campeones por él".

A los trece fue el turno de Neymar, que remató un penal sutilmente, como acostumbra, con amague y toque al otro palo del arquero coreano. Había sido una falta sobre Richarlison, muy activo.

'Vini' y 'Ney' se buscaban por izquierda y se divertían, el atacante del Real Madrid como extremo y el 10 del PSG suelto, con libertad para moverse por todo el frente de ataque.

Richarlison a los 29 marca su tercer tanto en el Mundial tras una gran asistencia del capitán Thiago Silva y con una definición de zurda a un palo ante la salida del portero rival.

Y a los 36 minutos los tres se juntaron en una contra letal que definió Lucas Paquetá. Fútbol de alto vuelo.

La arrancó Richarlison en su campo a toda velocidad. Tocó para Neymar. El 10 alargó para 'Vini' y éste entró al área y cruzó un centro pase para Lucas Paquetá que venía de atrás y de volea cruzó al otro palo.

Bandera para Pelé

En otro momento de gran emoción en el Estadio 974, torcedores brasileños presentes alentando a la Selecao desplegaron una bandera en el minuto 10 del partido en honor de Pelé.

El homenaje se hizo en el minuto del número de camiseta que el único jugador tricampeón mundial de la historia lució en su exitosa carrera en el Santos, el Cosmos de Nueva York y la selección brasileña.

La bandera tenía una imagen de Pelé con la camiseta de 'su' Santos y debajo una leyenda que decía en inglés "Pelé, Get well soon" (Pelé, mejorate pronto).

Estamos com você, Rei!



Seguimos juntos sempre.



"Veré el partido desde el hospital y estaré alentando a cada uno de ustedes. ¡Buena suerte para nuestro Brasil!", había escrito Pelé, de 82 años, dirigiéndose a los jugadores en Doha.

Sin duda, sus discípulos le habrán sacado una sonrisa al Rei.

