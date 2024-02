"Me monto al avión y hasta ahí llego": Rigoberto Urán y su inédita experiencia cercana a la muerte

"Los ciclistas somos valientes. Estamos locos, arriesgamos demasiado. A veces las carreteras muy estrechas. Unas veces le toca a uno, otras veces a otro", dijo Rigoberto Urán en la Lieja-Bastoña-Lieja 2022, después de verse involucrado en un terrible accidente. Pues bien, durante la entrevista con Noticias RCN, el 'Toro de Urrao' habló de la caída más fuerte de su carrera, la cual casi le cuesta la vida.

Hace cinco años, 'Rigo' fue inscrito por el EF Education First para disputar la edición 74 de la Vuelta a España. El corredor antioqueño tuvo un arranque espectacular en la ronda 'ibérica', pues su escuadra fue cuarta en la contrarreloj inaugural, en Torrevieja.

La segunda fracción, constó de 199.6 kilómetros entre Benidorm y Calpe. Nairo Quintana estableció un tiempo de 5:11:17 y levantó los brazos. Urán fue cuarto, llegó a 5" de su compatriota, 'escaló' 17 puestos en la clasificación general y quedó en la tercera posición. Recorrió las siguientes tres jornadas sin mayores inconvenientes y empezó la sexta fracción en el 6to puesto.

Caída de Rigoberto Urán en La Vuelta 2019

El medallista olímpico en Londres 2012 empezó buscó recuperar el terreno perdido con una buena actuación en la etapa de 198.9 kilómetros con inicio en Mora de Rubielos y cierre en Ares del Maestrat. Sin embargo, sufrió una terrible caída y tuvo que retirarse de la competencia.

"Todos nos fuimos al suelo calculo que a más de 60 por hora. Rigo quedó sepultado por otros diez corredores y me esperé a que se levantara. El médico le examinó y nos dijo que tenía la clavícula rota", dijo Sergio Higuita, su entonces compañero en la escuadra estadounidense.

Urán tuvo que ser trasladado al la sala de Cuidados Intensivos del hospital Quirón, en Barcelona. Pasó 7 horas en el quirófano, pues había sufrido múltiples fracturas de costillas y se había lastimado el pulmón. El urraeño relató en la entrevista con Mario Sabato y Andrea Guerrero que estuvo cerca de perder la vida. ¿Qué dijo?

Rigoberto Urán estuvo a un vuelo de avión de la muerte

"Esa caída fue muy complicada y muy difícil por lo que pasó. No se veía tan grave al principio. La caída no se vio (en la transmisión televisiva). Esto es una maquinaria, la carrera sigue. En 2019, en La Vuelta. Nos recogen y había cinco seguidores; como yo era el último, el que estaba más jodido, me dejaron sentado en la ambulancia", empezó diciendo 'Rigo'.

"Yo tenía demasiado dolor y le pedí morfina al doctor, porque el dolor era increíble. Llegamos a la clínica, me hacen la radiografía y me dicen 'clavícula y tiene el omóplato un poquito jodido'. Me dan de alta, por lo cual Michelle quiere que vuelva a Mónaco para que me operara un amigo", agregó Urán.

"Eso era lo que íbamos a hacer. Cuando llego a la clínica me empiezan a hacer exámenes y llegan varios doctores. Me dicen 'usted tiene un pulmón explotado, tiene siete costillas y su escápula está en pedazos'. Si yo ese día llego a montarme en el avión, hasta ahí habría llegado. No sé porqué no vieron el pulmón, tenía tres costillas que me habían perforado el pulmón", agregó.

"Michelle llega muy desesperada y empieza un calvario. Pasan 20 días en los que no me pueden operar, porque la cirugía era larga. Fue algo terrible", concluyó.