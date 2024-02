'Rigo' le confirma a RCN su retiro profesional: "Definitivamente ya no voy más"

Rigoberto Urán es un talento de esos que pocas veces se da en el deporte. En el ciclismo ha sido, es y será siempre complejo encontrar un pedalista que sea un prodigio en la montaña y en la crono, y el que sea un rey en ambas pruebas ya sabe que está destinado a llevar la corona en este deporte, vaya a donde vaya. Y 'Rigo' lo hizo.

Tener una infancia difícil y ganarse la vida desde niño con el rebusque pareciera que fueran dos condiciones que debiera tener un deportista colombiano que está llamado a subir el Olimpo. Y 'Rigo', nuevamente lo hizo. Urán es un ejemplo, no solo para los ciclistas, sino para toda aquella persona que sueñe con salir adelante, que anhele con cumplir con esos sueños que parecen una utopía y que creen que la vida no alcanzará para cumplirlos.

De niño pedaleaba en una bicicleta remendada en Urrao, un pequeño municipio en el suroeste de Antioquia, y con el paso de los años terminó dando cátedra ante cientos de cámaras en las montañas y avenidas más emblemáticas del mundo. En Londres siempre se habló de la Reina Isabel, pero lo que no esperaban es que en 2012 llegará un 'Toro montañero' que atravesara segundo en unos Juegos Olímpicos y brillara en el podio como si fuera un duque. Sir Rigoberto, please.

El talento sobre una bicicleta llevó a 'Rigo' a ser uno de los mejores ciclistas del mundo en la última década, pero su enorme corazón le hizo ganarse el cariño y el respeto del planeta entero. Incluso quienes lo veían como una competencia, lo terminaron abrazando y llamando 'amigo'. Y es que ese es y será su mejor legado.

Oficial: Rigoberto Urán se retira del ciclismo profesional

Tantas carreras, tantos podios, tantas veces levantando los brazos al cruzar primero la meta deberán ser recordadas con nostalgia a partir del próximo año, y por lo que quede de esto, no hay sino que disfrutar de uno de los personajes más simpáticos y nobles que ha parido Colombia y el deporte mundial. Era un rumor de pasillo, pero ya es oficial. En entrevista exclusiva con el Canal RCN, Rigoberto Urán anunció su retiro del ciclismo profesional.

"Definitivamente sí, ya no doy más. Es algo que hemos hablado en familia, algo que me da mucho miedo, pero sí, hasta acá. Lo he hablado con la familia, con todo el equipo y a mi me da mucho miedo porque lo he dicho toda la vida (que se va a retirar), pero este año llegué a una conclusión que ya es mi última temporada como ciclista profesional, es la primera vez que lo digo realmente, porque hemos dado indicios, pero me da un calor que ni cuento", dijo el eterno 'Toro de Urrao'.

"El ciclismo me ha dado todo, pero llegamos a la decisión con el Education First, con mi familia, con Go Rigo Go. Dijimos 'bueno, ya estamos preparados'. Este va a ser el último año que voy a correr como ciclista profesional. Seguramente vendrán nuevos proyectos, pero como ciclista, compitiendo en Europa, ya no va más", añadió.

Rigoberto comenzó su carrera más o menos en 2002 primero en el equipo amateur de Urrao Helados Tonny, y luego con el Orgullo Paisa, una de las canteras más prodigiosas que ha dado el ciclismo colombiano. En 2006 se subió por primera vez a un avión para viajar a Europa a correr en un equipo de ese continente. El Team Tenax fue su primera parada, pero su talento prominente lo hizo cambiar rápidamente al belga Unibet y más tarde al Caisse d'Empargne, con el que saltó a la fama.

Bajo el cuidado de Eusebio Unzué, actual director del Movistar Team, Urán empezó a dar campanazos a lo grande en este equipo español de patrocinio francés. De ahí dio el salto a la élite: Sky (actual Ineos), Quick Step y finalmente el Education First (EF), fueron los destinos en donde alcanzó la gloria.

Al recordar toda esa enorme trayectoria, 'Rigo' no escondió que le tiene temor al no volver a competir oficialmente, por más de que su decisión esté firme. "Claro que me da miedo porque lo he hecho toda la vida. Llevo 20 años cuidándome para el deporte y la familia me ha ayudado muchas veces porque siempre han estado ahí. Entonces decir 'ya no vas a estar en el Tour de Francia'... O sea, yo en 2025 cuando vea el Tour de Francia por televisión... Yo he investigado y he hablado con muchos deportistas que se han retirado y me dicen que lo más difícil es no poder estar ahí", apuntó.

¿Cuándo será la última carrera de 'Rigo' en el profesionalismo?

El last dance de 'Rigo' aún no tiene fecha. Por lo pronto hay que disfrutar de las últimas funciones en la élite que se vendrán, como el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. ¿Será París la tierra prometida para despedir al 'toro'? De ahí en adelante no sabe cuál será su última carrera, pero lo que sí tiene claro es que será en una competencia corriendo para su equipo, el EF.

"No hay una fecha porque el equipo quiere que esté en el Tour de Francia y me estoy preparando para eso. Luego espero estar en los Juegos Olímpicos, espero estar en buena forma, pero ya con el equipo estamos programando cuál será la última carrera profesional que haga con el equipo, porque me voy a retirar con el equipo, pero no se cuál será la carrera. Para mi, este año cada carrera es la última", contó.

Por último, y ante la posibilidad de retirarse del World Tour, pero correr en el semiprofesionalismo en algún equipo de Colombia, Rigoberto Urán confesó que sí contempló esa posibilidad, pero que ya la descartó del todo, pues su decisión va más por parar el ajetreo del día a día y concentrarse en su familia y en sus proyectos personales, por lo que el seguir corriendo le quitaría tiempo para eso.

La leyenda de los 'escarabajos' pierde a uno de sus principales intérpretes, pero el nombre de Rigoberto Urán quedará inmortalizado por la eternidad.