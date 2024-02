Rivaldo envió contundente mensaje a James Rodríguez: el brasileño lo exhortó a romper con el pasado

James Rodríguez continúa siendo un punto de discusión en el panorama futbolístico brasileño, dado el desconcierto que genera ver que su notable destreza se esté desaprovechando y no esté compitiendo en Sao Paulo.

El futbolista colombiano arribó a Sao Paulo con gran expectativa, pero lamentablemente no ha cumplido con la satisfacción de la institución y de los hinchas. Por tal motivo, apenas seis meses después de su llegada, se espera su desvinculación del club. Sin embargo, las negociaciones no han llegado a buen puerto y aún quedan aspectos por resolver. Mientras tanto, James se mantiene entrenando con sus compañeros, en espera de definir su futuro y cambiar de aires.

En este contexto, Rivaldo se pronunció sobre el caso de James Rodríguez durante una conversación con 'Betfair', expresando su visión sobre el rumbo que podría tomar la carrera del jugador colombiano.

Rivaldo habló acerca de la situación actual de James Rodríguez

🎙️ Rivaldo, ex-São Paulo, à Betfair: "O James Rodríguez pode ter espaço em qualquer clube, mas temos que saber se ele quer ou não ser aquele jogador que tem capacidade de ser. Ele não pode viver do passado, tem de viver pelo presente. Não sei o que aconteceu no São Paulo, se teve… pic.twitter.com/WGSDMNioTA — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) February 17, 2024

Rivaldo hizo hincapié en que James Rodríguez posee el potencial para encajar en cualquier equipo, pero es crucial determinar si está dispuesto a cumplir con el rol que se espera de él como jugador. Además, subrayó que James no puede aferrarse al pasado, sino que debe comprometerse con el presente y aprovechar las oportunidades que se le presenten: "James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad de ser. No puede vivir en el pasado, tiene que vivir en el presente", mencionó el exfutbolista brasileño.

El exfutbolista brasileño Rivaldo opinó sobre James en Sao Paulo

Respecto al limitado protagonismo de James en Sao Paulo, Rivaldo fue cauto al emitir su opinión: “No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos cuenta como partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Ciertamente no jugó 14 partidos. Es necesario saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estaba 100% preparado para jugar".

Luego de conocerse la opinión de Rivaldo, los internautas mencionaron: “James no tuvo la oportunidad porque no tiene las mismas ganas de jugar sin balón que los demás, necesita correr y marcar tácticamente”, “fue uno de los peores fichajes de la historia”, “Sao Paulo está pagando 10 millones de dólares para que James se ponga en forma y se vaya a otro club. Definitivamente algo anda mal”, fueron algunos de los comentarios apreciados en las redes sociales.