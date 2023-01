Cristiano Ronaldo y Portugal ya tienen nuevo DT: Colombia lo quiso fichar

El español Roberto Martínez, ha sido nombrado seleccionador de Portugal, en sustitución del luso Fernando Santos, tras dirigir a Bélgica desde 2016 hasta su eliminación en la fase de grupos del Mundial de Catar, anunció este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol.

El primer desafío del nuevo seleccionador de Portugal, de 49 años, será aclarar el papel de Cristiano Ronaldo quien, tras una Copa del Mundo rica en polémicas, acaba de fichar por el club saudita del Al-Nassr.

"El punto de inicio es la lista de 26 jugadores que jugaron el Mundial, y Cristiano es uno de ellos", dijo Martínez, en su presentación como nuevo seleccionador de Portugal, añadiendo que tomará sus decisiones "sobre el terreno de juego" y "no en los despachos".

El técnico catalán dejó los Diablos Rojos a principios de diciembre, afirmando que su precoz eliminación en el Mundial de Catar no era la causa de su partida, decidida, según él, antes del torneo.

Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica perdió contra Marruecos (2-0) y empató con Croacia (0-0).

Martínez había tomado las riendas de Bélgica en 2016, tras la traumática eliminación en cuartos de final de la Eurocopa contra Gales. Bajo su dirección, el equipo llegó a semifinales del Mundial de 2018 y fue durante más de tres años primero de la clasificación establecida por la FIFA.

La selección portuguesa también sale de un largo período de estabilidad tras ocho años dirigida por Fernando Santos, con el que ganó sus primeros grandes títulos: la Eurocopa de 2016 y la primera edición de la Liga de Naciones en 2019.

Cuando el técnico, de 68 años, anunció su salida, cinco días después de la eliminación de la Seleçao en cuartos de final del Mundial de 2022 contra Marruecos (1-0), la prensa portuguesa escribió que la Federación quería contratar a su compatriota José Mourinho, actual técnico del AS Roma.

