Roger Martínez se reportó con un golazo de media distancia en Newell's vs. Racing: video

Este viernes 16 de agosto, Racing Club visitó a Club Atlético Newell's Old Boys para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol de la Primera División de Argentina. Los dirigidos por Gustavo Costas se impusieron por 0-1 en el Estadio Marcelo Bielsa gracias a un golazo de media distancia de Roger Martínez. El delantero cartagenero volvió al gol luego de ocho jornadas de 'sequía'.

La 'Academia' presentó una formación alterna en Rosario, pensando en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Recordemos que el cuadro de Avellaneda venció 0-2 a Huachipato en el Estadio Sausalito, con anotaciones de Adrián Martínez y Juan Fernando Quintero. Pues bien, Racing quiere ratificar su clasificación el próximo martes en el Cilindro.

Martínez reemplazó a 'Maravilla' y gozó de su cuarta titularidad en el rentado argentino. Al minuto 30', Agustín Almendra recibió un pase de Bruno Zuculini y le tiró un tremendo 'caño' a Juan Ignacio Méndez. Rodrigo Fernández tumbó al exjugador de Boca Juniors, quien alcanzó a cederle el balón al delantero cartagenero. El 'Tanque' controló la esférica y desenfundó un terrible derechazo, con el cual venció la portería custodiada por Lucas Hoyos.

Newell's 0 - Racing 1: video del gol de Roger Martínez



No hubo más cambios en el marcador y Racing reclamó tres puntos valiosos, los cuales le permitieron llegar a la primera posición. Los de Costas tienen las mismas unidades que Huracán (20); no obstante, el 'globo' tiene un partido menos. Cabe resaltar que Johan Carbonero entró al minuto 79' en lugar de su compatriota; mientras que 'Juanfer' no vio acción.

Los números de Roger Martínez en Racing

Martínez, quien perdió protagonismo en la 'Academia' por el gran momento deportivo que atraviesa 'Maravilla', celebró su noveno gol en la temporada 2023/24. Cabe resaltar que el exjugador de Villarreal C. F. necesitó 24 partidos y 953' minutos para llegar a esta marca.