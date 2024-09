Polémica en la Vuelta a España salpica a Primoz Roglic: perdió tiempo con el líder por impensada sanción

Una enorme polémica se ha armado en la Vuelta a España 2024 durante las últimas horas por una impensada sanción a uno de los favoritos al título, como lo es Primoz Roglic.

Y es que el esloveno, quien el domingo había descontado una gran cantidad de tiempo al líder de la carrera, Ben O'Connor en la etapa 15, fue sancionado por la organización.

¿La razón? En un momento de la fracción, Roglic tuvo que cambiar de bicicleta y para conectar de nuevo con el pelotón, el esloveno se ubicó justo detrás de su coche y este le facilitó progresar, lo que se conoce como trascoche.

Roglic fue sancionado con 20 segundos en la general, lo que no le ayudó para nada en su pelea por descontarle a su rival O'Connor.

¿Qué respondió Roglic por la sanción?

Tras conocerse la polémica, el esloveno se pronunció en la previa de la última semana en la ronda ibérica.

"Ahora tendré que recuperar esos 20 segundos. Que esté de acuerdo o no con la penalización de 20 segundos no va a cambiar nada. Nunca me gusta perder nada, pero sobreviviré con 20 segundos menos. El cambio de bicicleta lo hice para la subida, pero perdí más tiempo del que gané", explicó Roglic en rueda de prensa.

Por otro lado, Roglic se refirió al líder de la Vuelta, el australiano Ben O'Connor, quien lleva 10 días con el jersey rojo de líder.

"Ben está en excelentes condiciones, es un gran corredor, siempre ha obtenido grandes resultados, así que en ese aspecto no es una gran sorpresa verlo en este nivel. Ganó tiempo gracias a un hecho excepcional. De momento está muy fuerte y corre bien", afirmó Roglic.