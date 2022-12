Sandra Machado, la hija no reconocida de Pelé y que murió siendo rechazada por el astro

El estrellato, el dinero y las mujeres es algo que pocos futbolistas han podido soportar. La importancia de este deporte a nivel mundial ha hecho que los jugadores pasen a un primer plano dentro del mundo de la farándula y ahí, pierdan su norte por culpa de las tentaciones que ofrece estar en la cima de todos.

Más recurrente eran los casos de futbolistas que se perdían en el alcohol, las drogas, mujeres y más vicios en la segunda mitad del Siglo XX, cuando por primera vez se empezaron a hablar de contratos estratosféricos por jugar a la pelota. Aunque no llevó una vida de excesos, Pelé no es ajeno a algunos escándalos que salpicaron su imagen dentro de una cancha.

La fama que lo rodeaba así mismo lo llevó ser una estrella más allá del fútbol e incluso participó en películas y medió para acabar una guerra por un día con solo su presencia dentro de un partido. Todo esto solo era capaz de generarlo un Rey, y es que eso era Pelé en el mundo del deporte.

Aunque dentro del campo, 'O Rei' era ejemplo para miles de niños, fuera de él también tuvo situaciones controvertidas que empañaron su imagen pública. Quizás la más recordada pero que poco se habla dentro de la vida del astro es el rechazo a reconocer una hija.

Aparte de Edson, reconocido por haber jugado en Santos y posteriormente condenado a prisión por tráfico de drogas, de los hijos de Pelé no se sabe mucho, solo que tiene siete reconocidos, aunque uno de ellos fue a la fuerza.

Quizás, de quienes más se habla son Kelly Cristina, Edson y Jennifer, que son producto del primer matrimonio de la leyenda brasileña con Rosmeri dos Reis Cholbi. Después le siguen Joshua y Celeste, hijos de la relación con Assíra Lemos Seizas, y finalmente Flavia Christina Kurtz, fruto de una relación fuera del matrimonio.

El último es el mismo caso de Sandra Machado, la protagonista de una de las polémicas más sonoras de la vida de Pelé. La mujer nació en 1964 en un municipio de Sao Paulo y creció junto a su madre Anizia Machado, quien trabajó como empleada domestica para el otrora astro 'carioca'.

En ese periodo, Anizia y Edson Arantes do Nascimento tuvieron una aventura y de ahí nació Sandra. Sin embargo, por el revuelo mediático que en ese momento significaba tener una hija fuera del matrimonio y más de una empleada, Pelé decidió negar por muchos años ser el padre de la niña, por lo que en 1991, las dos Machado iniciaron una ardua batalla legal para comprobar la veracidad de lo que aseguraban.

Tras muchas idas y venidas, en 1996 un juzgado obligó a 'O Rei' a practicarse una prueba de ADN para dar por terminado este debate y el resultado fue contundente: positivo. No obstante, el exfutbolista no cambió en su posición y continuó con su rechazo contra su hija y decidió no acercarse a ella de ahí en adelante. Hasta apeló el resultado en tres oportunidades pero nunca tuvo éxito.

Pele, the king of futebol has passed away.



Sadly many will remember him for being indifferent to a daughter pleading for him to visit her while she too died of cancer at just 42.



While his PR team highlights how he transformed the world with love, Sandra Machado was denied this pic.twitter.com/lbaEFlCE7p