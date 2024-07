"Le quería pegar": Elvis Perlaza denuncia insultos del técnico del Deportivo Pasto

Independiente Santa Fe inició su andadura en el segundo semestre del fútbol profesional colombiano con una victoria contundente sobre Deportivo Pasto.

Con una destacada actuación bajo la dirección de Pablo Peirano, los "Cardenales" superaron a su rival en un emocionante encuentro que culminó con un marcador de 2-1 a favor del local, en el Estadio Nemesio Camacho "El Campín". Los goles estuvieron a cargo de Agustín Rodríguez y Santiago Mosquera.

La polémica del Santa Fe vs. Pasto

El partido estuvo marcado por un incidente entre el lateral de Santa Fe, Elvis Perlaza, y el entrenador del Deportivo Pasto, Gustavo Florentín, durante la segunda etapa del encuentro, cuando el marcador reflejaba una ventaja de 2-0 a favor del equipo local.

El cruce entre Perlaza y Florentín, cerca del banquillo de Occidental Norte, desató una intensa discusión que involucró a jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, quienes intervinieron para contener la situación.

Al término del encuentro, mientras los entrenadores no dijeron nada al respecto, en la zona mixta, Perlaza brindó detalles sobre lo ocurrido durante el enfrentamiento con el entrenador rival y denunció actos racistas.

"Me trató mal, me dijo negro m!"#$, párate... Me enfureció mucho porque es una persona que debería dar ejemplo. Al final, uno debe calmarse para no perjudicarse, pero realmente sentía la necesidad de responderle y quería pegarle".

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe?

El elenco 'Cardenal' viajará este fin de semana a la ciudad de Medellín para enfrentar, como forastero, al Envigado FC por la fecha 2 de la Liga BetPlay 2024-II.

Este compromiso está programado para este sábado 20 de julio a las 4:00 p.m. en el estadio Polideportivo Sur.