Santa Fe no pudo vencer a Huila y se despidió de los cuadrangulares: 2-2, en el Plazas Alcid

Este viernes 27 de octubre, Independiente Santa Fe visitó a Atlético Huila para disputar un partido válido por la fecha 19 de la Liga Colombiana 2023-II. Los dirigidos por Pablo Peirano llegaron urgidos de un triunfo al Estadio Guillermo Plazas Alcid para seguir soñando con los cuadrangulares semifinales. Pues bien, el 'cardenal' desaprovechó dos veces la ventaja, empató 2-2 y quedó prácticamente eliminado de la próxima instancia.

Santa Fe demostró una gran mejora desde la llegada del estratega uruguayo y la controversial salida de Hubert Bodhert. Al minuto 45', Ever Valencia, uno de los futbolistas más criticados por la afición 'albirroja', aprovechó un rebote, tras una jugada de Hugo Rodallega y la mandó al fondo de la red. Júbilo en el banquillo del exasistente técnico de Gerardo Pelusso.

Los capitalinos se fueron con ventaja al entretiempo, pero en los primeros minutos del complemento llegó el empate del cuadro 'opita'. Harold Rivera hizo un penalti innecesario y el talentoso futbolista brasileño Marcus Vinicius Felicio Pereira lo cambió por gol, al ganarle el duelo al golero paraguayo Antony Silva.

Santa Fe se volvió a ilusionar con un gol de Yeison Moreno

El primer campeón luchó e insistió para recuperar la ventaja. Al 79', Christian Marrugo ejecutó un tiro de esquina, el cual encontró la cabeza de José Aja. El zaguero 'charrúa' habilitó a Yeison Moreno, quien se le anticipó a Luis Erney Vásquez y decretó el 1-2.

El festejo fue pasajero para Santa Fe. Cuatro minutos después, Exneider Guerrero, cumplió la 'ley del ex', sacó un potente remate desde lejos e igualó el marcador. Al final no hubo tiempo para más y los 'cardenales' se quedaron afuera de los cuadrangulares por segundo semestre consecutivo.

¿Qué tiene que pasar para que Santa Fe clasifique?

Para que el 'león' no vuelva a quedar eliminado, necesita que no ganen: Junior, Cali, Alianza y Pasto en la última fecha. Necesita vencer por siete goles a Once Caldas para quedar en DG de 0 y que el 'azucarero' quede con una DG negativa.