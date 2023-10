Reconocido periodista de ESPN arremetió contra los hinchas de Millonarios: “Son insoportables”

El juego entre Millonarios contra Boyacá Chicó generó un sinfín de comentarios y críticas de los hinchas embajadores sobre la forma de jugar del equipo, puesto que durante el compromiso no mostró su mejor rendimiento, haciendo que el partido terminara empatado y con un sinsabor entre todos los asistentes al ‘Coloso’ 57.

Por varios momentos del partido, los hinchas azules entonaron en las graderías el popular canto “movete Millos, movete”, dejando ver su inconformismo por lo mostrado por el equipo de Albero Gamero en el gramado del estadio El Campín, y generando un malestar entre varios periodistas deportivos.

Uno de los más críticos por la actitud de los aficionados de Millonarios fue Luis Arturo Henao, periodista de ESPN y que en medio de un programa de la cadena tildó a los hinchas de “insoportables”, dejando claro que el compromiso contra los ajedrezados era un partido sin mucha exigencia y no hay que alarmarse por la igualdad.

“Ya están clasificados, ya van a media máquina. Los hinchas de Millos son insoportables, nada les sirve. El empate de hoy es un partido más, no pasa nada. Ese partido ni quita ni pone”, aseguró el comunicador social y periodista.

Esta fuerte crítica del reconocido periodista, se le suma las declaraciones de Julián Cespedes, periodista de Win Sports, quien aseguró que Millonarios no es un equipo grande por empatar contra el Boyacá Chicó, generando el malestar de todos los aficionados del combinado azul en las redes sociales.

Alberto Gamero en desacuerdo con la forma de jugar de su equipo

A penas finalizó el juego entre Millonarios contra Boyacá Chicó, Alberto Gamero, entrenador del conjunto azul, mostró en rueda de prensa su disgusto por la forma de jugar de su equipo, dejando claro que es uno de los peores partidos que ha disputado el conjunto bogotano en la era del estratega samario.

“Queríamos ganar. Hicimos un primer tiempo para ganar. No sé si es anímica o físicamente, pero en el primer tiempo teníamos cómo aumentar el marcador (…) A veces entramos en una confusión grande con la pelota, que fue lo que pasó en el segundo tiempo. Tuvimos inseguridad, errábamos pases. Chicó nos quitó el balón, pero no nos llegaba. Nosotros no llegábamos. Fue un segundo tiempo horrible, muy malo”, dijo Gamero.