“Santa Fe ya no tiene la primera opción”: así está la situación de una figura del club

Independiente Santa Fe tomó un segundo aire en la Copa Sudamericana y aunque es tercero en su grupo, depende de sí mismo en la última fecha para avanzar a octavos de final. El 'cardenal' debe vencer a Goiás con una buena diferencia de goles para clasificar de manera directa dependiendo de lo que ocurra con Universitario de Perú. Igual, si la diferencia de gol no le alcanza, con la victoria podrá jugar el repechaje contra un tercero de grupo de Copa Libertadores.

Aún con esa noticia alentadora, hay una situación que todavía mantiene al club en el limbo. Independiente de si logra o no la clasificación a la siguiente ronda en Sudamericana, Gerardo Bedoya solo está en la dirección técnica del equipo de manera interina y saldrá del cargo una vez termine la fase de grupos, pero la gran incógnita es quién será el nuevo entrenador en propiedad.

Los rumores por ahora apuntan a Hubert Bodhert, pero mientras el cartagenero no termine su participación en liga con Alianza Petrolera, la situación no se definirá. Pero el tema del DT no es lo único que preocupa a Eduardo Méndez y a toda la cúpula directiva de Santa Fe, sino también la continuidad de algunos de los jugadores más determinantes del plantel.

Para nadie es un secreto que José Enamorado ha sido uno de los puntos altos del 'cardenal' en el último año. En julio del año pasado llegó como un completo desconocido y más como una apuesta por venir de la segunda división con Real Cartagena. Sin embargo, con el tiempo fue ratificando su enorme talento y se fue consolidando como el mejor jugador del equipo.

Santa Fe ya no es la primera opción para José Enamorado

Por supuesto que eso ha puesto al nombre del buen extremo en boca de los equipos más importantes del país, y más aprovechando que su estancia en Santa Fe no es definitiva. Enamorado está a prestamos desde Cartagena hasta el próximo 30 de junio, pero ante la alta demanda de intereses de otros clubes, todo indica que su futuro estará lejos de Bogotá.

NoticiasRCN.com confirmó con el entorno del jugador que Santa Fe "ya no tiene la primera opción (para el próximo semestre)" aclarando que la continuidad "siempre ha estado en las manos del club". La información apunta a que Junior de Barranquilla sería el más probable destino del atacante de 24 años, pero las fuentes aseguran que han existido "muchos acercamientos la verdad, pero no se ha cerrado nada".

¿En dónde jugará Enamorado?

Si bien Junior es el equipo que más ha avanzado por el jugador, también hay acercamientos desde el exterior y Enamorado continuará su carrera en donde "sea mejor para él". A pesar de que, a hoy, lo más probable es que no continúe en Santa Fe, su entorno asegura que "José quiere mucho a los hinchas porque lo han tratado muy bien".