¿Usted sabía? A esto se dedica Santiago, el hijo de Faustino Asprilla

Faustino Asprilla, es uno de los jugadores más emblemáticos en el fútbol colombiano, no solo por lo realizado en los diferentes equipos del mundo, sino también por las diferentes acciones que hizo afuera de las canchas durante su trayectoria deportiva, una de ellas su matrimonio con Catalina Cortes.

Durante el matrimonio, el ‘Tino’ se convirtió en padre de Santiago, un joven que creció en Estados Unidos y se graduó de medicina en Universidad Lenoir-Rhyne en Carolina del Norte, pero de igual manera seguía los pasos de su padre, ya que, juega como delantero en el Charlotte Football Club, Carolina del Norte.

A pesar de crecer lejos de su padre, Santiago y Faustino tiene una gran relación de padre e hijo, tanto así que ambos futbolistas comparten diferentes fotos en sus redes sociales, sobre su proceso de crianza, además de que el ‘Tino’ ya es abuelo, algo que hizo que la relación de ellos se fortaleciera un poco más.

En conversaciones con el diario digital caustica, el exjugador de la Selección expresó que no podía tener mucha relación con su nieta, teniendo en cuenta, que desde el 2015, ella está ubicado en Estados Unidos con sus padres, por tal motivo no puede tener esa relación de abuelo, aunque no esconde el amor por ella a través de sus redes sociales.

Momentos de Faustino y Santiago

Uno de los momentos donde se pudo observar a los Asprilla juntos, fue en el Mundial de Rusia del 2018, donde el exjugador de la Selección Colombia llevó a su hijo a compartir la cita mundialista junto al combinado patrio, obteniendo boletos VIP para los diferentes juegos de la ‘Tricolor’ en dicho mundial. Además, durante su estadía en Rusia con su padre, pudo celebrar el día del padre junto al ‘Tino’.

De igual forma, se dio a conocer que padre e hijo comparten el mismo gusto por los caballos, teniendo en cuenta, que a través de las redes sociales, Santiago, publicó una foto montando caballo, expresando el amor profundo por estos animales igual que su padre.