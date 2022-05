El llanto de Graterol tras eliminación del América que identificó a los hinchas

América de Cali se despidió de la Liga BetPlay 2022-I tras el empate contra Alianza Petrolera en la fecha 18, donde se quedó sin posibilidad de pasar a la próxima ronda y por esa razón, varios jugadores no pudieron ocultar su tristeza por lo acontecido.

El arquero venezolano Joel Graterol se mostró dolido por la eliminación y en imágenes conocidas en las redes sociales, se observó en el piso abatido al término del encuentro.

"Ha sido un año muy duro para este equipo. Equipo grande se conforma con competidores natos y me caracterizo como uno de esos. Quiero y necesito ganar, y es difícil asimilar cuando quedas afuera de una Liga. Más estando en este equipo, donde vives momentos bonitos. El llanto fue mi reacción porque siempre quiero ganar y quedamos fuera. Empecé a pensar qué es lo que sigue y que hay que levantarse"

Confirmando que no pudo contener sus lágrimas, el arquero dio las razones de su reacción tras el empate contra Alianza Petrolera.

“Tuvimos muchas chances como equipo, muchos partidos se nos escaparon y la responsabilidad es netamente de nosotros. A inicio de torneo nos faltó ser más contundentes para ganar puntos en casa, a la hora de competir un poquito mejor porque sabíamos que veníamos de torneos de clasificar sobre el final y veníamos hablando de que no queríamos repetirlo. Somos responsables como equipo e institución. Teníamos la chance de seguir vivos si ganábamos hoy y con esa esperanza, tampoco se aprovechó. Es una sumatoria de muchas cosas que da esto como resultado. La buena noticia es que tenemos la Copa a la vuelta. Si se te escapa una, ni de broma se te puede escapar la otra. Me conmoví un poco también por la hinchada, estaba asimilando el momento, pero mentalmente también preparándome porque no podemos conformarnos con esto"

Joel Graterol y la obligación del América de ganar la Copa BetPlay

Por último, sobre lo que viene para el conjunto ‘Escarlata’, el arquero fue contundente con lo que ahora debe ser el objetivo del equipo.

"La Copa es nuestra motivación ahora. Para mí, el mayor motivador es un objetivo, lo que más te motiva para seguir. Es nuestro objetivo mental y tangible para levantarnos de este golpe. A la hinchada le decimos que acá hay jugadores que saben lo que es jugar en América y que tienen sed de triunfo. Vamos por ello y daremos nuestro máximo esfuerzo. Les agradezco la ovación después del partido, ellos siempre están, más que nunca los necesitamos"