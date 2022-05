¡Durísimo! Sebastián Montoya se retiró tras accidente en el Gran Premio Europeo

Hace dos semanas, Sebastián Montoya había comenzado de manera promisoria su actuación en el Gran Premio Europeo con el circuito de Monza, pero este domingo vivió un duro momento en la segunda salida en Imola, teniendo que verse en la obligación de abandonar la carrera.

El joven piloto colombiano tuvo un accidente en la segunda ronda del circuito que se originó por el choque entre el estonio Paul Aron y el italiano Pietro delli Guanti, quienes se estrellaron en una recto, pero uno de los monoplazas terminó impactando al auto conducido por Montoya.

El hijo del histórico Juan Pablo Montoya iba pasando por el costado izquierdo de la pista, pero el choque lo terminó desplazando varios metros hacia adelante hasta llegar en el jardín que rodea la pista. El monoplaza resultó con serios daños, como por ejemplo en el alerón delantero, de donde una rueda terminó desprendiéndose.

Además de haber sido fuerte el choque, también lo fue el golpe emocional para 'Montoyita', quien hasta ese instante estaba ocupando la posición 12 de la carrera con 17 minutos más por disputarse, lo que significa que pudo haber llegado más lejos.

De hecho, así lo confesó el piloto colombiano, quien habló con los medios de comunicación y mostró frustración por no haber culminado su participación en Imola.

"Así son las carreras y lo que no está en tus manos pues no puedes controlarlo", y después añadió que "En la carrera cogimos buena larga, pero después no tuve espacio, básicamente, y me toco quedarme ahí. Durante la carrera cogí más experiencia y esta vez teníamos la velocidad para quedarnos adelante. Honestamente he aprendido muchas cosas pero también cometí un par de errores que necesitamos trabajar".

Sebastián Montoya no es el único piloto colombiano presente en el Gran Premio Europeo, pues también está Nicolás Baptiste, que en Imola tuvo que retirarse de la primera ronda el sábado, pero l domingo, en la segunda, terminó en el puesto 27, lo que le valió para llegar a la posición 21 del circuito.

A pesar del accidente, Montoya continúa en la parte alta de la clasificación general ubicándose en la casilla nueve, con 20 puntos. Además, el piloto del equipo Prema Racing se mantiene como el mejor novato del campeonato. La siguiente parada del Gran Premio Europeo será el 29 de mayo próximo en Mónaco.

