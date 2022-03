En video: el fuerte choque que dejó a los Montoya por fuera de Sebring

El piloto de Escudería Telmex Claro, el colombo-estadounidense Sebastián Montoya, debutaba desde el jueves en los Prototipos de la serie IMSA, nada menos que haciendo equipo con su padre, el ex F1 Juan Pablo Montoya, y Henrik Hedman.

Le puede interesar: ¡Papá orgulloso! Juan Pablo Montoya explotó de la felicidad por triunfo de Sebastián

La tripleta estará al mando del auto número 81 de estrellas y rayas del DragonSpeed, dirigido por el patrón del equipo Henrik Hedman, de Suecia.

El piloto Telmex Claro, por su parte, se incorporaba a la alineación de DragonSpeed para la clásica cita de Sebring luego de su incursión en el torneo invernal en Fórmula Regional Asiática (FRAC) 2022, en donde con apenas tres fechas de participación, se llevó tres poles position, tres podios, dos competencias ganadas y dos vueltas rápidas.

Sin embargo, este sábado durante las 12 horas de Sebring, el tridente liderado por los dos Montoya tuvo que dejar la competición tras un choque cuando se recorrían dos horas y cuarenta minutos y donde en este momento lideraban la competición.

También lea: ¡Sigue la leyenda! A sus 46 años, Montoya volverá a correr las 500 Millas de Indianápolis

Iniciando Sebastián la carrera durante la primera instancia, dejó en la posición uno el carro para su padre, quien se encargó de manera sólida hasta que llegó el infortunado accidente, donde el choque obligó a que tuvieran que abandonar.

OH NO. Sebastian Montoya hands the lead over to dad and a spinning car pits Juan Pablo in a spot with no where to go. pic.twitter.com/E38aIaYvsU