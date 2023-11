¡Bombazo! Sebastián Villa por fin dejará Boca Juniors y jugará en Europa

La carrera de Sebastián Villa se ha venido a pique desde que empezó todo el lío judicial tras la demanda que interpuso su expareja Daniela Cortés por violencia de género en 2020. Después de muchas idas y venidas, en junio pasado el colombiano fue encontrado culpable por la justicia argentina y desde ahí son pocas las noticias que se conocen de él.

Tras el fallo, Boca Juniors decidió apartarlo del plantel profesional y le dejó claro que si quería continuar jugando, debía hacerlo en otro equipo, pero eso sí, para salir del club debía hacerlo por medio de una transferencia definitiva y no por recisión de contrato.

En adelante, Villa tomó una postura infantil e irresponsable plantándole una pelea de frente a Boca que no iba a ganar. Intentó salir a Arabia Saudita o al Kasimpasa de Turquía en condición de libre argumentando justa causa para terminar su vínculo con el 'xeneize' ya que no estaba jugando, pero dichos clubes no quisieron entrar en líos legales por lo que echaron marcha atrás una vez conocieron de la relación contractual vigente entre el jugador y la institución argentina.

En las últimas semanas se conoció que ante la falta de ofertas formales para ser vendido a otro club, la próxima aparición de Sebastián Villa en una cancha de fútbol no sería a nivel profesional, sino en el torneo amateur de la Kings League Américas, jugando para el West Santos FC, equipo cuyos dueños son el influencer colombiano West Col y por el cantante Arcángel.

Sebastián Villa jugará en Bulgaria

Sin embargo, el futuro del atacante tomaría un giro bastante inesperado y ahora sí parece que le llegó la hora de volver a la competencia oficial. De acuerdo a información de ESPN Argentina, Sebastián Villa seguirá su carrera en Beroe Stara Zagora de la primera división de Bulgaria. El antioqueño de 27 años tendrá a nueve compañeros argentinos, además del entrenador Gustavo Aragolaza, quien también es argentino.

Esta será la primera experiencia de Villa en el fútbol de Europa, pues solo ha tenido pasos en Deportes Tolima y Boca Juniors. Aún resta conocer cómo se dio la negociación, pues el contrato del jugador con el 'xeneize' vence en diciembre de 2024. Así mismo, ESPN informó que el acuerdo está hecho y que el colombiano viajará la próxima semana a Bulgaria para finiquitar la negociación y unirse a su nuevo equipo.