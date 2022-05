Tres testigos exponen y complican a Sebastián Villa en denuncia por abuso sexual

La denuncia por abuso sexual contra Sebastián Villa cuenta con un nuevo capítulo y es el testimonio de tres testigos que respaldan lo dicho por la mujer, y en sus declaraciones destacan lo “traumatizada y deprimida” que se mostró la víctima tras lo ocurrido con el futbolista colombiano.

Con información del medio argentino Télam, dos hermanos y una amiga de la joven de 21 años brindaron su testimonio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI), Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora.

En el testimonio de la amiga, ella cuenta lo que sucedió después de que la joven viviera el presunto abuso por parte de Villa el 26 de junio de 2021, en la vivienda del jugador.

"Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa. Estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky. Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado) y le hizo una escena de celos"

Además, agregó que tras lo ocurrido su amiga fue al hospital para hacerse ver y “decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”, y agregó lo siguiente:

"Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso"

Sebastián Villa le ofreció dinero

En otras declaraciones, la testigo aseguró que un amigo del futbolista de nombre Félix Benítez le llevó a un bar un sobre con “cinco mil dólares”, suma que ella inmediatamente rechazó.

Por último, una de los testigos afirmó que cuenta con audios y videos de la noche del hecho y las cuales fueron enviadas por su amiga antes de que “le agarran el celular y le borraran todo”.

Hermano de la víctima aseguró que Villa “la violó”

Además de la amiga, el otro testigo expresó que a su hermana “le notó la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, y agregó que el futbolista “la violó” y le ofreció dinero “para que no lo divulgue y la perdone”.