Liga colombiana: Bucaramanga sumó 4 puntos y Envigado igualó a La Equidad

En el inicio de la segunda fecha de la Liga colombiana se llevó a cabo en el estadio Guillermo Plazas Alcid de la ciudad de Neiva el encuentro entre el Atlético Huila y el Atlético Bucaramanga, los locales venían de caer ante en el Unión Magdalena con un marcador de 2-1 en condición de visitante mientras Bucaramanga buscaba su primera victoria luego del empate en su debut con Envigado.

Aunque los primeros minutos del compromiso estuvieron marcados por varios lanzamientos del Atlético Huila al arco rival, fueron los ‘Bucaros’ quienes lograron concluir en una jugada armada por Javier Reina en el minuto 22, donde le envió al área el balón a Gonzalo Lencina para que definiera con un ‘cabezazo’.

Más tarde en el minuto 42 llegó el anhelado empate para el Atlético Huila de la mano de José G Ramírez y con un segundo tiempo entre idas y venidas, que se esperaba concluyera de esa forma, pero al minuto 92 del compromiso, Lencina le regaló el triunfo a su hinchada, con el cuál se montaron como líderes de tabla en este inicio del torneo.

En la siguiente jornada Huila se enfrentará de visitante ante Pereira y Bucaramanga será local ante el Junior de Barranquilla.

Envigado vs. La Equidad

La Equidad debutó este sábado tras aplazar su primer partido con el Independiente Medellín debido al Sudamericano Sub-20, un encuentro en el estadio Municipal de Itagüí que concluyó en un empate 1-1 ante Envigado.

Los dirigidos por José Alberto Suárez, que venían de un primer encuentro sin goles donde empataron con Atlético Bucaramanga, abrieron rápidamente el marcador al minuto 9 con una jugada de tiro de esquina que Santiago Noreña definió con un remate al arco.

En un juego de varias oportunidades y llegadas al arco rival para ambos equipos fue hasta el tiempo complementario que los bogotanos lograron igualar el partido con un cabezazo de Kevin Londoño que venció al guardameta Joan Felipe Parra.

Este domingo continuarán los partidos de la segunda fecha con Atlético Nacional vs. Águilas Doradas, Deportivo Pereira vs. Millonarios y Junior de Barranquilla vs. Deportivo Independiente Medellín.