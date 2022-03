Luis Sinisterra sobre la 'competencia' con Luis Díaz en la Selección Colombia

Este martes, en conferencia de prensa de la Selección Colombia, previo al encuentro contra Bolivia que será el jueves, Luis Sinisterra, goleador en el Feyenoord de Países Bajos, se refirió a la competencia con su compatriota Luis Díaz por un puerto en el once titular.

Como delantero puedo moverme en varias posiciones y puedo acomodarme a las necesidades del ‘Profe, siempre estamos prestos a lo que él necesite

Además, descartando que no pueda jugar junto a Luis Díaz, el atacante aseguró que puede desempeñar varias funciones en el ataque.

“En mi club me muevo por toda esa zona de ataque, no tengo una posición fija, siempre me muevo por el centro porque estoy más cerca del área rival”

En otras declaraciones, Luis Sinisterra se refirió a la actualidad del grupo.

“El ambiente en el grupo está muy bien, contamos con grandes personas y siempre es positivo. Motivados para estar dos fechas que son decisivas, es importante mantener la armonía que eso es lo que nos lleva a conseguir grandes cosas”

Luis Sinisterra y su agradecimiento con Reinaldo Rueda

Por último, el joven futbolista se mostró contento por estar en la selección.

“Siempre estoy muy agradecido con él porque es un sueño representar al país y espero tener la posibilidad de mostrar lo que puedo dar, demostrar mi gran presente. Poder entrar a la cancha y dar mi mejor versión”, y se refirió a la importancia del primer duelo contra Bolivia.

“Tenemos la ventaja que este primer partido lo jugaremos en casa. Todos los jugadores quieren aportar y si nos mantenemos unidos, podemos dar ese gran primer paso y después pensar en Venezuela”

