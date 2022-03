Miguel Ángel Borja reveló su tristeza: “Era difícil dormir tranquilo”

La Selección Colombia volvió al gol de la mano de su máxima figura Luis Díaz, terminando con una sequía de siete partidos sin anotar (685 minutos) al golear 3-0 a Bolivia este jueves en Barranquilla, por la eliminatoria sudamericana y apretó la pelea por el repechaje para llegar a Catar-2022.

El combinado nacional logró una importante victoria que lo sigue manteniendo con oportunidades de clasificarse a la Copa del Mundo y Miguel Ángel Borja, autor de uno de los tantos el encuentro, habló tras finalizar el partido, señalando que el grupo recupera confianza de cara al juego frente a Venezuela la próxima semana.

“Necesitábamos marcar más de dos goles, eso la verdad es muy importante vamos por buen camino, sabemos que el partido en Venezuela va a ser muy duro, vamos a apuntarle a hacer un buen partido para poder ganar”, dijo el delantero en rueda de prensa.

Colombia llegó a 20 puntos y superan en la tabla a Chile (19), que cayó en su visita a Brasil (3-1). De esta manera, la ilusión tricolor sigue intacta y al parecer la confianza en los jugadores también.

“Estaba la confianza intacta en todos porque la responsabilidad es de todos. Llegamos al camerino conscientes de que tenemos una buena selección para seguir trabajando y darle más alegrías al país”, afirmó.

El delantero del Junior de Barranquilla también reveló que había pasado momentos difíciles en partidos anteriores cuando Colombia no había podido llegar al gol: “Es un sueño que siempre he tenido, brindarle alegría a mi familia, a mi gente de Tierralta, es algo que uno siempre anhela. Las convocatorias que estuve y las que me perdí por lesión, sufrí mucho cuando no se marcaba. Era difícil dormir tranquilo. Entrenamos día a día para dar lo mejor, duele cuando no salen las cosas, pero ahí está la familia y la gente que siempre lo arropa y lo apoya a uno”.

Finalmente, Borja indicó que el grupo tiene muchas ganas de hacer las cosas bien el próximo martes y trabajarán para ello: “Se trabajó durante todos estos días lo mismo que se ha venido trabajando. Sabíamos que en cualquier momento esa sequia se iba a quebrar, confiábamos en el talento que tiene todos los jugadores nuestros. Hoy se marcaron tres goles, pero nos queda un partido muy difícil en Venezuela, tenemos muchas ganas de ir a allá y hacer un buen partido para ganar”.

