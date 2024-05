¿Nuevo rifirrafe? Marcela Gómez desmintió a Tulio Gómez por nuevo DT de América de Cali

No hay que tener temor a la hora de decir que América de Cali ha tenido varios problemas en el manejo desde sus directivos a lo largo del semestre, y es que hay varios argumentos para respaldar tal afirmación.

Se puede empezar por la salida casi que inexplicable de Lucas González. En lo deportivo, no hay ninguna duda que el proceso iba por muy buen camino y estaba dejando bases solidas para conquistar títulos en el corto o mediano plazo, pues en apenas el primer semestre se vieron cosas muy positivas desde lo táctico.

Por otro lado, las negociaciones con Arturo Vidal no se manejaron de la mejor manera ilusionando a la hinchada 'escarlata' dejando ver que había un acuerdo cercano que nunca se dio, y ni hablar la desafortunada declaración de Marcela Gómez revelando diálogos formales y avanzados con Ricardo Gareca para reemplazar a González. Al final el 'tigre' no llegó y el que sí, fue César Farías.

Nuevo cruce de declaraciones entre Marcela Gómez y Tulio Gómez

Después de todo eso hubo cruces de declaraciones entre Tulio Gómez -máximo accionista de América de Cali- y su hija Marcela Gómez -presidenta-. Por ejemplo, Tulio aseguró a inicios de semestre que la salida de Lucas se dio en términos cordiales y por diferencias deportivas, mientras que Marcela dijo que el DT generaba problemas al interior del club y que su representante se tomaba atribuciones que no le correspondían.

Pero los rifirrafes entre papá e hija no quedaron ahí. En las últimas horas se volvió a presentar uno tras la salida de César Farías. Ahora, la discordia tiene que ver respecto al nuevo entrenador de América de Cali. Tulio Gómez reveló este viernes que ya hay un DT definido, pero no lo anunciarán de manera oficial todavía, mientras que Marcela salió al paso de esas declaraciones este viernes y aseguró que no hay ningún adiestrador cerrado, pero sí conversaciones con varios candidatos, como era de esperarse.

"Nosotros tenemos varios candidatos, hemos tenido varias conversaciones, no se ha firmado absolutamente nada. Nadie dice nada hasta que se tenga listo, y en este tipo de cosas es mucho más así. En jugadores y técnicos siempre pasa. Dificulta mucho el hecho de que uno empieza a tener conversaciones y absolutamente todo se empieza a filtrar. Eso hace que encarezcan muchas cosas o que se caigan muchas cosas", soltó la presidenta de América en diálogo con Antena 2.

Marcela Gómez desmintió que América de Cali ya tenga nuevo entrenador

Para tratar de calmar las aguas y no sonar a que estaba desmintiendo a su padre, Marcela aseguró que ninguna declaración que se dé en medios de comunicación es oficial, y que el único canal de comunicación para noticias confirmadas es a través de comunicados de prensa en los medios oficiales del club.

"Nosotros como institución tratamos siempre de no salir a desmentir nada, sino al contrario, siempre hacerlo en comunicados oficiales. Yo trato de salir siempre en los momentos en los que creo es el momento de salir, de dar información, pero si yo tuviera que salir a desmentir cada cosa que sale, no tuviera tiempo para trabajar", añadió.

Por ahora sigue el hermetismo en cuanto al nuevo entrenador de América de Cali, y lo único cierto es que en el club continúan trabajando para asegurar, con firma incluida, al reemplazo de César Farías para comenzar a planificar la siguiente temporada.