"La Selección Colombia debe igualarle las condiciones a Alemania, con buen fútbol y sin temores"

La Selección Colombia está lista para afrontar su último duelo de fogueo antes de concentrarse en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Néstor Lorenzo tendrá su primera 'prueba de fuego' al enfrentar a un combinado de 'quilates', como lo es Alemania. El entrenador argentino buscará su mantener su invicto y se ilusiona con vencer por primera vez a la tetracampeona del mundo.

Colombia se presentará este martes en el Veltins-Arena, la 'casa' del Schalke 04. Hace 17 años, la 'tricolor' enfrentó por última vez a Alemania, en esa ocasión, la sede fue Stadion im Borussia-Park. Los locales reclamaron la victoria por 3-0, gracias a los goles de Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger y Tim Borowski. Pablo César Pachón fue uno de los inicialistas esa tarde y en NoticiasRCN.com lo contactamos para conocer detalles del seleccionado europeo y de su experiencia en ese compromiso.

Pachón fue un destacado futbolista bogotano, que defendió la camiseta de Independiente Santa Fe. Fue uno de los pilares de la Selección Colombia Sub-20 que logró la medalla de bronce en el Mundial 2003 de Emiratos Árabes Unidos. Reinaldo Rueda, timonel de ese histórico grupo de jugadores, le dio rodaje al defensor cuando dirigió la selección de mayores.

“Sí, en el 2006. Había un grupo que él (Reinaldo Rueda) venía llamando, de jóvenes, quienes habíamos hecho todo el proceso. Estábamos Juan Estiven Vélez, José Julián De La Cuesta, Francisco Nájera, Jaime Castrillón. Después, Colombia quedó eliminada por un punto del Mundial 2006. Hicimos una gira antes de ese mundial, en donde jugamos contra varios equipos: Ecuador, Rumania, Polonia, Alemania y Marruecos”, empezó diciendo el exjugador, de 39 años.

Lahm y Schweinsteiger, sus marcas

Pachón, quien había sido suplente contra Ecuador, convenció al entrenador caleño y se ganó un puesto en el '11' contra Rumania, Polonia y Alemania.

“Yo le daba la doble función al ‘profe’, de jugar de central o lateral derecho. Era la ventaja y la polifuncionalidad que yo tenía. El partido contra Ecuador entré muy pocos minutos; pero sabía del poder ofensivo aéreo de Polonia y Alemania. Rueda tenía la duda de con quién empezar contra Alemania, pues a Hayder Palacio no le había ido tan bien contra Ecuador. Entonces se me dio la oportunidad de iniciar y en términos generales creo que cumplí. Me tocó un equipo alemán que se recostaba por mi banda, con Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger. Sin embargo, uno analiza el partido y cambia desde la pelota quieta. Ellos tuvieron una pequeña superioridad, pero se marcó en ese aspecto", recordó el ahora profesional en ciencias del deporte y entrenador.

La 'tricolor' entró motivada al estadio del Borussia Mönchengladbach. Los jugadores nacionales tenían experiencia internacional y le hicieron un buen partido a una fuerte rival, dirigida por Jürgen Klinsmann. Recordemos que Alemania terminaría siendo tercera en el mundial que albergó, luego de ser eliminada por Italia.

"Yo ya tenía dos Mundiales juveniles encima, hicimos el ciclo olímpico completo. Eso nos ayudo a aforntar a esos partido de manera diferente. Habíamos enfrentado a Italia, Inglaterra y Portugal. Santa Fe me dio la oportunidad de ir dos veces a Italia a jugar campeonatos de clubes, jugamos contra el Bayern Múnich, yo ya conocía a varios jugadores. Pero eso cambió", afirmó Pachón.

La fórmula para inquietar a Alemania

Por último, el exlateral derecho bogotano dio su visión del partido de este martes. Para él, los dirigidos por Néstor Lorenzo tienen que "igualar las condiciones".

"Colombia no puede tratar de jugar un partido a la intensidad de ellos, ni defendiéndose todo el partido. Tiene que igualar las condiciones, con buen fútbol y teniendo la pelota. Toca buscar posibilidades de ataque, estar sólido en defensa. Esto es fútbol, se puede hacer un buen partido. Tenemos muy buenos jugadores y tenemos que ir a disputar el partido, sin temores, ir a jugar y a atacar. Es el primer equipo fuerte o élite al que enfrenta, entonces va a tener todos los ojos encima. Esos partidos amistosos en Selección Colombia no existen, juega muy bien y se 'dispara'; juega muy mal y le puede costar la cabeza. A Néstor Lorenzo le ha tocado una época complicada: la renovación generacional. Él está recibiendo todo ese hueco de selecciones menores que no tuvieron buenas participaciones, que dejaron buenos jugadores, pero aisladamente", concluyó.