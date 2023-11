Selección Colombia jugará un amistoso en el estadio del Inter Miami, de Lionel Messi: fecha y rival

El próximo jueves 16 de noviembre, la Selección Colombia recibirá a su similar de Brasil para disputar un partido válido por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Cinco días después, los dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a Asunción para enfrentar a Paraguay y, por el 2023, cerrarán su participación en este certamen clasificatorio. Sin embargo, la 'tricolor' disputará dos partidos de fogueo en diciembre para mantener el ritmo de competencia y probar nuevos jugadores.

Lorenzo está invicto con la 'amarilla'. El estratega argentino, quien llegó al banquillo colombiano para reemplazar a Reinaldo Rueda, acumula siete triunfos y cinco empates. Contra la 'verdeamarela', el ex asistente técnico de José Néstor Pékerman espera darle el primer triunfo al combinado patrio por Eliminatorias. Cabe resaltar que la escuadra nacional lleva tres empates en línea (Chile, Uruguay y Ecuador), por lo cual espera volver al triunfo. Pues bien, uno de los amistosos a fin de año será contra Venezuela, la única selección a la que ha podido superar.

Colombia y Venezuela se enfrentarán el próximo 10 de diciembre en el DRV PNK Stadium, el estadio del Inter Miami, escuadra que lideran Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Seis días después, la 'tricolor' se verá las caras con México en Los Ángeles, California. Dicho amistoso se llevará a cabo a las 7:00 p.m. (hora de nuestro país) en el Estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

"El Estadio DRV PNK se complace en anunciar otro amistoso internacional, con las selecciones nacionales de Colombia y Venezuela listas para luchar en el campo el domingo 10 de diciembre. El inicio del emocionante partido sudamericano entre 'Los Cafeteros' y 'La Vinotinto', organizado por los promotores Lions Sports & Media y Moviltrinity, será el primero entre los países vecinos en el sur de Florida desde 2018 y está programado para las 6 p.m. (ET.)", así lo anunció la página del estadio estadounidense.

El último encuentro de fogueo entre estas dos selecciones data del 11 de septiembre de 2019. El partido, el cual se disputó en el Raymond James Stadium, terminó igualado 0-0. Carlos Queiroz, el entonces entrenador de Colombia, alineó a los siguientes jugadores: Álvaro Montero, Cristián Borja, Luis Orejuela, Oscar Murillo, Dávinson Sánchez, Juan Cuadrado, Jefferson Lerma, Yairo Moreno, Orlando Berrío, Rafael Borré y Luis Díaz.

