Fórmula 1: victoria histórica en el Gran Premio de Arabia Saudita

La máxima categoría del automovilismo volvió a tener acción este domingo 19 de marzo, con el Gran Premio de Arabia Saudita. Sergio Pérez, fue el ganador del premio de Fórmula 1. El piloto mexicano del equipo Red Bull cruzó la meta en primer lugar y sumó una nueva victoria en su carrera, que se llevó a cabo en el circuito urbano de Yedá.

Por su parte, Max Verstappen también de Red Bull finalizó segundo, en una gran remontada, el piloto impresionó al ser segundo después de haber comenzado desde la decimoquinta posición, impuso el récord de vuelta y sigue líder del campeonato mundial.

Por otro lado, Fernando Alonso del Aston Martin terminó tercero, pero una penalización le hizo bajar al cuarto lugar cediendo su lugar en el podio al británico George Russell del equipo de Mercedes.

