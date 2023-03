En video: la increíble recuperación del piloto de F1 que se fracturó las muñecas y logró competir

La temporada de Fórmula 1 empezó con una victoria aplastante para Max Verstappen, quien superó a todos sus rivales por una amplia diferencia. Sin embargo, una de las historias más destacadas en el arranque fue la presencia de Lance Stroll en la línea de partida.

El piloto canadiense, quien corre para el equipo Aston Martin, propiedad de su padre, Lawrence Stroll, llegó al Gran Premio de Baréin tras una operación en sus muñecas, luego de sufrir un accidente montando bicicleta mientras entrenaba previo a comenzar la temporada.

Estando a 14 días de arrancar de forma oficial la temporada 2023, Lance Stroll se encontraba en España entrenando. Tras caerse de la bicicleta, sufrió una fractura y desplazamiento de su muñeca derecha, una fractura de su muñeca izquierda, una fractura parcial en su mano izquierda, y una fractura en uno de los dedos de su pie derecho.

El piloto realizó una publicación en sus redes sociales, donde contó cómo fue todo el proceso de cirugía y recuperación, y publicó un video mostrando lo que vivió durante esos días.

Lance Stroll contó que fue operado 48 horas después de su accidente, y el doctor le dijo que llegaría para la carrera de Yeda (segunda del año), lo cual significaba que se perdería los tests de pretemporada, así como el Gran Premio de Baréin.

Sin embargo, el doctor le mencionó que había una milagrosa posibilidad de que llegara a la primera carrera del año, pero que su recuperación no podía acelerarse debido al procedimiento que se le había realizado.

El piloto de Aston Martin sostuvo que la recuperación fue lenta pero segura. A pocos días de que se corriera el primer gran premio, todo el equipo médico que lo acompañó y evaluó, determinaron que estaba apto para correr en Baréin. Sin embargo, este tuvo que manejar su monoplaza de forma distinta, pues las lesiones en las muñecas no le permitían girar en su totalidad el timón, por lo que debía empujarlo desde abajo con una mano y sostenerlo con la otra para poder girar las curvas con éxito.

Lo más sorprendente fue que Lance Stroll logró competir, y para la felicidad suya y de su equipo, terminó sexto en la carrera, corriendo con fuertes lesiones. Su propio compañero de equipo, Fernando Alonso, declaró que "Lance es mi ídolo después de ver a todo lo que se sobrepuso para poder correr".

