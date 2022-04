Un turbante volador: fue presentada la mascota oficial del Mundial de Catar 2022

La mascota es una de las atracciones favoritas por parte de los aficionados en cada Mundial de fútbol y en el de Catar 2022 no es la excepción. Al inicio de la ceremonia del sorteo de la fase de grupos este viernes, se reveló la que será la mascota oficial de la competición.

Mucho se especuló con cuál sería el símbolo que le iba a dar vida al personaje y luego de bastante espera, la organización anunció que un turbante, artículo tradicional en la vestimenta del país árabe, será la mascota de Catar 2022.

El personaje se llama 'La'eeb' y encarna a un turbante 'volador', que a veces pareciera un fantasma. La mascota fue presentada en un video bastante agradable y en el que aparecen sus 'colegas' de los demás mundiales.

"Llegó del universo de las mascotas lleno de energía y está listo para llevar la alegría del fútbol a todo el mundo", escribió la Fifa en sus medios oficiales.

"He's come from the mascot-verse full of energy and is ready to bring the joy of football to everyone!"



La'eeb - the #FIFAWorldCup Qatar 2022 Official Mascot